Иностранные корабли приплыли в Россию для участия в главном параде ВМФ. Фоторепортаж

В Санкт-Петербург прибыл фрегат ВМС Индии

27 июля 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

В Санкт-Петербурге ведется подготовка к параду ВМФ Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Санкт-Петербург вновь станет центром торжества по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ), который отмечается 28 июля 2024 года. Праздничные события начнутся с впечатляющего парада кораблей, сопровождающегося традиционными залпами из артиллерийских орудий. Кадры с подготовки к параду ВМФ и какие иностранные корабли уже прибыли в Россию для участия в мероприятии — в фоторепортаже URA.RU. Парад кораблей начнется в 10:00 часов по московскому времени. Также будут дважды зажжены символические факелы на Ростральных колоннах: сначала во время утреннего парада с 10:00 до 14:00 (по мск), а затем вечером, с 22:00 до 23:30 (по мск). Кроме того, торжественная часть праздника завершится залпом из 12 орудий из артиллерийской батареи у Петропавловской крепости. В самом параде кораблей примут участие свыше 20 судов. Среди участников парада будут знаменитые парусные суда — барки «Крузенштерн», «Мир» и «Седов». Помимо парусников, на водах Невы будут представлены малые ракетные корабли (МРК), включая «Град», «Наро-Фоминск» и «Град Свияжск», сторожевой корабль «Сочи» и тральщик «Александр Обухов». Кроме того, на парад прибыли иностранные суда. Среди них китайский эсминец «Цзяо Цзуо» и индийский фрегат Tabar . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Санкт-Петербург вновь станет центром торжества по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ), который отмечается 28 июля 2024 года. Праздничные события начнутся с впечатляющего парада кораблей, сопровождающегося традиционными залпами из артиллерийских орудий. Кадры с подготовки к параду ВМФ и какие иностранные корабли уже прибыли в Россию для участия в мероприятии — в фоторепортаже URA.RU. Парад кораблей начнется в 10:00 часов по московскому времени. Также будут дважды зажжены символические факелы на Ростральных колоннах: сначала во время утреннего парада с 10:00 до 14:00 (по мск), а затем вечером, с 22:00 до 23:30 (по мск). Кроме того, торжественная часть праздника завершится залпом из 12 орудий из артиллерийской батареи у Петропавловской крепости. В самом параде кораблей примут участие свыше 20 судов. Среди участников парада будут знаменитые парусные суда — барки «Крузенштерн», «Мир» и «Седов». Помимо парусников, на водах Невы будут представлены малые ракетные корабли (МРК), включая «Град», «Наро-Фоминск» и «Град Свияжск», сторожевой корабль «Сочи» и тральщик «Александр Обухов». Кроме того, на парад прибыли иностранные суда. Среди них китайский эсминец «Цзяо Цзуо» и индийский фрегат Tabar.