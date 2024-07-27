Именной стяг хоккеиста Мозякина подняли под своды арены «Металлурга»

Именной стяг легендарного российского хоккеиста и олимпийского чемпиона Сергея Мозякина подняли на арене хоккейного клуба «Металлург». Об этом сообщают журналисты.
«Именной стяг Сергея Мозякина повесили под своды арены „Металлурга“», — пишет РИА Новости. Сегодня хоккеист провел свой последний матч, однако он закончил карьеру еще в 2021 году. Также за спортсменом был закреплен 10-й номер на звезде, расположенной «Аллее Славы», пишет
Ранее Сергей Мозякин объявил о присоединении к общественному движению Putin Team. По его словам, президент РФ Владимир Путин заряжает своей целеустремленностью, поэтому его команда — это команда хоккеиста, пишет «Национальная служба новостей».
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