Именной стяг хоккеиста Мозякина подняли под своды арены «Металлурга»

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Кубок Гагарина. Чествование. Часть 2. Магнитогорск, мозякин сергей
У Мозякина появилась звезда на «Аллее Славы» под номером 10 Фото:

Именной стяг легендарного российского хоккеиста и олимпийского чемпиона Сергея Мозякина подняли на арене хоккейного клуба «Металлург». Об этом сообщают журналисты.

«Именной стяг Сергея Мозякина повесили под своды арены „Металлурга“», — пишет РИА Новости. Сегодня хоккеист провел свой последний матч, однако он закончил карьеру еще в 2021 году. Также за спортсменом был закреплен 10-й номер на звезде, расположенной «Аллее Славы», пишет telegram-канал хоккейного клуба.

Ранее Сергей Мозякин объявил о присоединении к общественному движению Putin Team. По его словам, президент РФ Владимир Путин заряжает своей целеустремленностью, поэтому его команда — это команда хоккеиста, пишет «Национальная служба новостей».

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Именной стяг легендарного российского хоккеиста и олимпийского чемпиона Сергея Мозякина подняли на арене хоккейного клуба «Металлург». Об этом сообщают журналисты. «Именной стяг Сергея Мозякина повесили под своды арены „Металлурга“», — пишет РИА Новости. Сегодня хоккеист провел свой последний матч, однако он закончил карьеру еще в 2021 году. Также за спортсменом был закреплен 10-й номер на звезде, расположенной «Аллее Славы», пишет telegram-канал хоккейного клуба. Ранее Сергей Мозякин объявил о присоединении к общественному движению Putin Team. По его словам, президент РФ Владимир Путин заряжает своей целеустремленностью, поэтому его команда — это команда хоккеиста, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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