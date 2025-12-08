Тюменец закидал машины камнями, а потом ударил полицейского ногой по голове

Мужчина кидал камни в лобовые стекла авто Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Тюмени устроил дебош: возле одного из гипермаркетов он сначала таранил тележкой все подряд, затем закидал камнями припаркованные машины, уснул под мостом, а во время задержания ударил полицейского ногой в голову. Информация представлена в судебном акте по делу.

«Пьяный подсудимый в одну из ночей взял продуктовую тележку и стал катать ее по парковке и врезаться во все подряд, включая двери гипермаркета. Далее он перевернул мусорный бак, а после взял камни и стал их кидать в припаркованные автомобили. А затем решил пойти под мост, чтобы полежать и „прийти в себя“», — говорится в документах.

На учиненный мужчиной дебош очевидцы вызвали полицию. Найдя тюменца под мостом силовики попросили его сесть в служебное авто и поехать в отдел. Предложение ему не понравилось: он начал кричать и толкать полицейских.

Продолжение после рекламы

Чтобы успокоить мужчину правоохранители попытались надеть на него наручники, но задержанный так активно вырывался, что в какой-то момент ногой ударил одного из полицейских по затылку.