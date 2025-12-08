Спустя больше суток задержанные рейсы вылетели из Екатеринбурга

Рейсы откладывали с утра 7 декабря по неизвестным причинам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Два рейса авиакомпании Almasair Universal Airlines в Хургаду (Египет) вылетели из Кольцово спустя более 30 часов. Рейсы должны были вылететь еще утром 7 декабря. Об этом URA.RU рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

«Рейс UJ-724D авиакомпании Almasair Universal Airlines по маршруту „Екатеринбург-Трабзон-Хургада“ вылетел в 20 часов 05 минут 08.12.2025. Рейс UJ-724 авиакомпании „Almasair Universal Airlines“ по маршруту „Екатеринбург-Хургада“ вылетел в 20 часов 05 минут 08.12.2025», — заявили в ведомстве.