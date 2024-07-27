27 июля 2024

Минздрав раскрыл состояние екатеринбургских рабочих, найденных в затопленном колодце

Минздрав: трое рабочих, поднятых из колодца в Екатеринбурге, в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, реанимация, скорая помощь
Четверых человек на скорой доставили в больницу (архивное фото) Фото:

Во время технических работах на стройке Екатеринбурга пострадало не пять, а шесть человек. Трое из них в тяжелом состоянии, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

«Пострадавших было шесть. Двое отказались от госпитализации, четырех госпитализировали. Трое из них в тяжелом состоянии», — сказал он.

ЧП случилось на строящемся объекте на улице Архангела Михаила. Рабочие откачивали помпой воду из технического колодца, который после сильных ливней затопило водой. Мужчины почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Предположительно, они отравились выхлопными газами. Их поднимали на поверхность с помощью веревки пожарные и спасатели.

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Во время технических работах на стройке Екатеринбурга пострадало не пять, а шесть человек. Трое из них в тяжелом состоянии, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков. «Пострадавших было шесть. Двое отказались от госпитализации, четырех госпитализировали. Трое из них в тяжелом состоянии», — сказал он. ЧП случилось на строящемся объекте на улице Архангела Михаила. Рабочие откачивали помпой воду из технического колодца, который после сильных ливней затопило водой. Мужчины почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Предположительно, они отравились выхлопными газами. Их поднимали на поверхность с помощью веревки пожарные и спасатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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