Минздрав раскрыл состояние екатеринбургских рабочих, найденных в затопленном колодце

Минздрав: трое рабочих, поднятых из колодца в Екатеринбурге, в тяжелом состоянии

28 июля 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Четверых человек на скорой доставили в больницу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время технических работах на стройке Екатеринбурга пострадало не пять, а шесть человек. Трое из них в тяжелом состоянии, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков. «Пострадавших было шесть. Двое отказались от госпитализации, четырех госпитализировали. Трое из них в тяжелом состоянии», — сказал он. ЧП случилось на строящемся объекте на улице Архангела Михаила. Рабочие откачивали помпой воду из технического колодца, который после сильных ливней затопило водой. Мужчины почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Предположительно, они отравились выхлопными газами. Их поднимали на поверхность с помощью веревки пожарные и спасатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время технических работах на стройке Екатеринбурга пострадало не пять, а шесть человек. Трое из них в тяжелом состоянии, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков. «Пострадавших было шесть. Двое отказались от госпитализации, четырех госпитализировали. Трое из них в тяжелом состоянии», — сказал он. ЧП случилось на строящемся объекте на улице Архангела Михаила. Рабочие откачивали помпой воду из технического колодца, который после сильных ливней затопило водой. Мужчины почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Предположительно, они отравились выхлопными газами. Их поднимали на поверхность с помощью веревки пожарные и спасатели.