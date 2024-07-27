Минздрав раскрыл состояние екатеринбургских рабочих, найденных в затопленном колодце

Во время технических работах на стройке Екатеринбурга пострадало не пять, а шесть человек. Трое из них в тяжелом состоянии, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.
«Пострадавших было шесть. Двое отказались от госпитализации, четырех госпитализировали. Трое из них в тяжелом состоянии», — сказал он.
ЧП случилось на строящемся объекте на улице Архангела Михаила. Рабочие откачивали помпой воду из технического колодца, который после сильных ливней затопило водой. Мужчины почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Предположительно, они отравились выхлопными газами. Их поднимали на поверхность с помощью веревки пожарные и спасатели.
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