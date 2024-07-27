27 июля 2024

В Екатеринбурге пятеро рабочих задохнулись в затопленном ливнями колодце

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне Березовского. Свердловская область, пожарные, скорая
Пострадавших спасли и доставили в больницу (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пятеро рабочих задохнулись выхлопными газами, откачивая воду из затопленного ливнями колодца на стройке. Мужчин достали на поверхность, без сознания они были доставлены в больницу. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«На строительном объекте на улице Архангела Михаила пятеро рабочих откачивали мотопомпой воду из технического колодца, который затопило сильными ливнями. Они задохнулись выхлопными газами и потеряли сознание. На место были вызваны пожарные газодымозащитной службы МЧС и спасатели свердловской службы спасения», — рассказал собеседник агентства.

Всех рабочих подняли на поверхность, троих из них пришлось доставать с помощью веревки. Всех мужчин на скорой доставили в больницу. Корреспондент обратился в пресс-службу регионального минздрава с просьбой прокомментировать состояние пострадавших. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге пятеро рабочих задохнулись выхлопными газами, откачивая воду из затопленного ливнями колодца на стройке. Мужчин достали на поверхность, без сознания они были доставлены в больницу. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «На строительном объекте на улице Архангела Михаила пятеро рабочих откачивали мотопомпой воду из технического колодца, который затопило сильными ливнями. Они задохнулись выхлопными газами и потеряли сознание. На место были вызваны пожарные газодымозащитной службы МЧС и спасатели свердловской службы спасения», — рассказал собеседник агентства. Всех рабочих подняли на поверхность, троих из них пришлось доставать с помощью веревки. Всех мужчин на скорой доставили в больницу. Корреспондент обратился в пресс-службу регионального минздрава с просьбой прокомментировать состояние пострадавших. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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