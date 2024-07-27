В Екатеринбурге пятеро рабочих задохнулись в затопленном ливнями колодце

В Екатеринбурге пятеро рабочих задохнулись выхлопными газами, откачивая воду из затопленного ливнями колодца на стройке. Мужчин достали на поверхность, без сознания они были доставлены в больницу. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«На строительном объекте на улице Архангела Михаила пятеро рабочих откачивали мотопомпой воду из технического колодца, который затопило сильными ливнями. Они задохнулись выхлопными газами и потеряли сознание. На место были вызваны пожарные газодымозащитной службы МЧС и спасатели свердловской службы спасения», — рассказал собеседник агентства.
Всех рабочих подняли на поверхность, троих из них пришлось доставать с помощью веревки. Всех мужчин на скорой доставили в больницу. Корреспондент обратился в пресс-службу регионального минздрава с просьбой прокомментировать состояние пострадавших. Ответ ожидается.
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