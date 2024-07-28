Каспийский циклон покидает Челябинск и смещается в Екатеринбург

Каспийский циклон, наделавший немало бед в Челябинской области, сместился на территорию Свердловской области. Однако вероятность дождей в ближайшую неделю велика. Об этом сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Челябинская область будет находиться на южной периферии циклона. 29 июля местами дожди сохраняются, но меньшей интенсивности. 30 июля циклон отойдет севернее и в регион с юго-западными потоками будет поступать тепло», — сообщает telegram-канал ЦГМС.
Температура в Челябинской области повысится и будет в пределах нормы, 31 июля будет в регионе жарко — до +29°, затем температура пойдет на спад. Также 30-31 июля и 1 августа из-за температурных контрастов вероятны сильные ливни, отмечают синоптики.
В начале августа новый циклон на европейской территории России, объединится с Уральским и Челябинская область будет под влиянием его восточной периферии. Из-за этого в регионе ожидаются дожди конвективного локального характера.
В Челябинской области продолжают бороться с последствиями трехдневных ливней. Хоть к 28 июля дожди прекратились, часть территорий все равно остается затопленными.
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