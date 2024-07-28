В парке «Патриот» троих человек ударила молния. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Подмосковье трое человек пострадали от удара молнии
В Подмосковье трое человек пострадали от удара молнии Фото:

В Одинцовском районе Московской области в парке «Патриот» молния ударила троих человек. Более подробная информация о случившемся уточняется.

«Молния попала в двоих мужчин и девушку», — говорится в сообщении telegram-канала «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка». Там добавили, что инцидент произошел на площади перед главным храмом ВС РФ.

Девушка сумела подняться самостоятельно, в то время как мужчины остались лежать на земле. В настоящее время уточняются подробности инцидента, передали в telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Одинцовском районе Московской области в парке «Патриот» молния ударила троих человек. Более подробная информация о случившемся уточняется. «Молния попала в двоих мужчин и девушку», — говорится в сообщении telegram-канала «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка». Там добавили, что инцидент произошел на площади перед главным храмом ВС РФ. Девушка сумела подняться самостоятельно, в то время как мужчины остались лежать на земле. В настоящее время уточняются подробности инцидента, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...