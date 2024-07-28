В Подмосковье трое человек пострадали от удара молнии
В Одинцовском районе Московской области в парке «Патриот» молния ударила троих человек. Более подробная информация о случившемся уточняется.
«Молния попала в двоих мужчин и девушку», — говорится в сообщении telegram-канала «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка». Там добавили, что инцидент произошел на площади перед главным храмом ВС РФ.
Девушка сумела подняться самостоятельно, в то время как мужчины остались лежать на земле. В настоящее время уточняются подробности инцидента, передали в telegram-канале.
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