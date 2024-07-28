Прокуратура взялась за задержку рейса Utair из Екатеринбурга в Нижневартовск

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 28 июля произошла задержка рейса в Нижневартовск (ХМАО). Уральская транспортная прокуратура в соцсети сообщила, что перенос вылета с вязан с поздним прибытием самолета и состоится 29 июля 01:00.
«В связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка регулярных рейсов. UT-177 по маршруту Екатеринбург — Нижневартовск авиакомпании «ЮТэйр». Планируемое время вылета 01 час 00 минут 29.07.2024», — сообщается в telegram-канале ведомства.
На рейс ожидается 65 пассажиров. В настоящее время они расселены в гостинице «Амакс эко-парк». Согласно данным онлайн-табло Кольцово, вылет должен был состояться в 12:55, но из-за переноса задержка составила 12 часов.
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