Прокуратура взялась за задержку рейса Utair из Екатеринбурга в Нижневартовск

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Задержка вызвана поздним прибытием самолета
Задержка вызвана поздним прибытием самолета Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 28 июля произошла задержка рейса в Нижневартовск (ХМАО). Уральская транспортная прокуратура в соцсети сообщила, что перенос вылета с вязан с поздним прибытием самолета и состоится 29 июля 01:00.

«В связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка регулярных рейсов. UT-177 по маршруту Екатеринбург — Нижневартовск авиакомпании «ЮТэйр». Планируемое время вылета 01 час 00 минут 29.07.2024», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На рейс ожидается 65 пассажиров. В настоящее время они расселены в гостинице «Амакс эко-парк». Согласно данным онлайн-табло Кольцово, вылет должен был состояться в 12:55, но из-за переноса задержка составила 12 часов.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 28 июля произошла задержка рейса в Нижневартовск (ХМАО). Уральская транспортная прокуратура в соцсети сообщила, что перенос вылета с вязан с поздним прибытием самолета и состоится 29 июля 01:00. «В связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка регулярных рейсов. UT-177 по маршруту Екатеринбург — Нижневартовск авиакомпании «ЮТэйр». Планируемое время вылета 01 час 00 минут 29.07.2024», — сообщается в telegram-канале ведомства. На рейс ожидается 65 пассажиров. В настоящее время они расселены в гостинице «Амакс эко-парк». Согласно данным онлайн-табло Кольцово, вылет должен был состояться в 12:55, но из-за переноса задержка составила 12 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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