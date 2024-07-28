Зеленский намерен представить новый мирный план к концу ноября

К концу ноября украинский лидер Владимир Зеленский намерен представить новый мирный план. Об этом сообщает телеканал NHK.
«К концу ноября Зеленский разработает план действий по установлению мира», — сообщает NHK со ссылкой на слова Зеленского. Там добавили, что Киев начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности и другим важным аспектам.
При этом Зеленский не уточнил, с какими именно странами планируется начать эти переговоры. Он также подчеркнул, что поддерживает контакт с командой бывшего президента США Дональда Трампа.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21 июля призвал Украину отказаться от требований вернуть границы 1991 года и предлагает предоставить права русскоязычному населению в рамках компенсации для президента России Владимира Путина. Киев стремится закончить конфликт через переговоры, сообщал NYT. Об этом говорят заявления Зеленского о необходимости присутствия российских представителей на следующем мирном саммите. Однако пока что Киев не принимал мирные условия российской стороны. Президент РФ Владимир Путин говорил, что украинские власти не могут отказаться от идеи "ведения войны до победного конца".
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