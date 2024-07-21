Главный западный соратник Зеленского призвал Украину отказаться от части территорий

Джонсон: Украине нужно отказаться от требований возвращения ей границ 1991 года

21 июля 2024 в 09:11 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон призвал Украину отказаться от части территорий для решения украинского конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Украину отказаться от требований возращения ей границ 1991 года. Кроме того, он предлагает предоставить права русскоязычному населению в качестве «компенсации президенту России Владимиру Путину». «[России] придется отступить, как минимум, до границ, существовавших в 2022 году, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению», — написал Джонсон в статье для Daily Mail . В материале он комментирует свои переговоры с экс-главой США Дональдом Трампом. Джонсон верит, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может закончить конфликт на Украине на выгодных условиях как для самой Украины, так и для Запада. Так, этими условиями в его понимании могут стать выход Украины на границы 24 февраля 2022 года и возможность вступления страны в Евросоюз и НАТО. Для этого бывший премьер Британии предлагает увеличить военную помощь Украине и снять ограничения на использование западного оружия для ударов по территории России. Он также видит перспективу замены американского контингента в Европе хорошо вооруженной украинской армией, что позволит сократить расходы США и усилить обороноспособность Европы. В качестве компенсации России Джонсон предлагает ввести на Украине особые меры защиты для русскоязычного населения. «Что Россия получит взамен? Ну, я считаю, что есть всевозможные стимулы, которые могут сработать с Путиным. <…> Могут быть особые меры защиты для носителей русского языка», — написал он. Ранее бывший премьер-министр Великобритании встретился с Трампом. Предметом их переговоров стала Украина. Джонсон выразил уверенность в том, что Трамп поддержит Украину, защитит демократию и завершит украинский конфликт, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Украину отказаться от требований возращения ей границ 1991 года. Кроме того, он предлагает предоставить права русскоязычному населению в качестве «компенсации президенту России Владимиру Путину». «[России] придется отступить, как минимум, до границ, существовавших в 2022 году, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению», — написал Джонсон в статье для Daily Mail. В материале он комментирует свои переговоры с экс-главой США Дональдом Трампом. Джонсон верит, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может закончить конфликт на Украине на выгодных условиях как для самой Украины, так и для Запада. Так, этими условиями в его понимании могут стать выход Украины на границы 24 февраля 2022 года и возможность вступления страны в Евросоюз и НАТО. Для этого бывший премьер Британии предлагает увеличить военную помощь Украине и снять ограничения на использование западного оружия для ударов по территории России. Он также видит перспективу замены американского контингента в Европе хорошо вооруженной украинской армией, что позволит сократить расходы США и усилить обороноспособность Европы. В качестве компенсации России Джонсон предлагает ввести на Украине особые меры защиты для русскоязычного населения. «Что Россия получит взамен? Ну, я считаю, что есть всевозможные стимулы, которые могут сработать с Путиным. <…> Могут быть особые меры защиты для носителей русского языка», — написал он. Ранее бывший премьер-министр Великобритании встретился с Трампом. Предметом их переговоров стала Украина. Джонсон выразил уверенность в том, что Трамп поддержит Украину, защитит демократию и завершит украинский конфликт, пишет RT.