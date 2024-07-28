В Греции умер единственный член королевской семьи

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В Афинах скончался принц Греческий и Датский Михаил
В Афинах скончался принц Греческий и Датский Михаил Фото:

В Греции скончался последний член королевской семьи. Принц Греческий и Датский Михаил, известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес, ушел из жизни в возрасте 85 лет в афинской больнице. Об этом сообщает греческая газета «Катимерини».

«В возрасте 85 лет скончался принц Греческий и Датский Михаил», — говорится в материале газеты. Там добавили, что принц Михаил был единственным членом греческой королевской семьи, оставшимся в стране после попытки свержения военного режима 13 декабря 1967 года.

Он единственный из семьи, имевший греческое гражданство, и в муниципальных документах Афин значился как «Мишель Де Грес». Михаил был последним живым внуком короля Георга I, его отцом был принц Христофор, пятый сын короля, а матерью — Франческа Орлеанская из дома Бурбонов.

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В Греции скончался последний член королевской семьи. Принц Греческий и Датский Михаил, известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес, ушел из жизни в возрасте 85 лет в афинской больнице. Об этом сообщает греческая газета «Катимерини». «В возрасте 85 лет скончался принц Греческий и Датский Михаил», — говорится в материале газеты. Там добавили, что принц Михаил был единственным членом греческой королевской семьи, оставшимся в стране после попытки свержения военного режима 13 декабря 1967 года. Он единственный из семьи, имевший греческое гражданство, и в муниципальных документах Афин значился как «Мишель Де Грес». Михаил был последним живым внуком короля Георга I, его отцом был принц Христофор, пятый сын короля, а матерью — Франческа Орлеанская из дома Бурбонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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