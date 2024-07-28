В Греции умер единственный член королевской семьи

В Греции скончался последний член королевской семьи. Принц Греческий и Датский Михаил, известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес, ушел из жизни в возрасте 85 лет в афинской больнице. Об этом сообщает греческая газета «Катимерини».
«В возрасте 85 лет скончался принц Греческий и Датский Михаил», — говорится в материале газеты. Там добавили, что принц Михаил был единственным членом греческой королевской семьи, оставшимся в стране после попытки свержения военного режима 13 декабря 1967 года.
Он единственный из семьи, имевший греческое гражданство, и в муниципальных документах Афин значился как «Мишель Де Грес». Михаил был последним живым внуком короля Георга I, его отцом был принц Христофор, пятый сын короля, а матерью — Франческа Орлеанская из дома Бурбонов.
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