В Челябинской области из пансионата «Аврорины зори» в ночь на 29 июля экстренно эвакуировали пожилых людей из-за угрозы подтопления. Об этом сообщает пресс-служба Коркинского городского округа.
«Потребовалась эвакуация проживающих в пансионате „Аврорины зори“, куда незамедлительно были направлены службы экстренного реагирования. Более 30 людей пожилого возраста были размещены в школе №14», — говорится в официальном telegram-канале муниципалитета.
Часть скального грунта, которым отсыпали русло реки Каменка в районе федеральной трассы А-310, ушла вместе с потоком воды. Об этом стало известно поздно вечером 28 июля. В результате ЧП вода начала резко прибывать в микрорайон Тимофеевки, рядом с которым расположен пансионат «Аврорины зори». Пока проводилась эвакуация, уровень воды стабилизировался. «В целом на территории города местами отмечается снижение уровня воды», — добавили в муниципалитете.
В Коркино из-за разлива реки Каменка несколько домов ушли под воду. Из-за большого прихода воды затоплены дома по улицам Радия Юркина, Луговой, Гастелло, Багратиона. Драматически сложилась ситуация и на улице Береговой, где несколько домов ушли под воду, говорится в telegram-канале «Коркинский округ. Официально».
В Челябинскую область 25 июля пришел Каспийский циклон, а за ним продолжительные дожди. Область буквально тонет под натиском разбушевавшейся стихии. Экстренные службы работают в режим повышенной готовности. Граждан просят соблюдать все меры предосторожности в связи с непогодой.
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