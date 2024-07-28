28 июля 2024

Пожилых людей экстренно эвакуировали ночью из пансионата в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветераны ВОВ в пансионате "Уктусский". Екатеринбург, дом престарелых, пансионат, больница
Всего из пансионата эвакуировали более 30 людей пожилого возраста (архивное фото) Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области из пансионата «Аврорины зори» в ночь на 29 июля экстренно эвакуировали пожилых людей из-за угрозы подтопления. Об этом сообщает пресс-служба Коркинского городского округа.

«Потребовалась эвакуация проживающих в пансионате „Аврорины зори“, куда незамедлительно были направлены службы экстренного реагирования. Более 30 людей пожилого возраста были размещены в школе №14», — говорится в официальном telegram-канале муниципалитета.

Часть скального грунта, которым отсыпали русло реки Каменка в районе федеральной трассы А-310, ушла вместе с потоком воды. Об этом стало известно поздно вечером 28 июля. В результате ЧП вода начала резко прибывать в микрорайон Тимофеевки, рядом с которым расположен пансионат «Аврорины зори». Пока проводилась эвакуация, уровень воды стабилизировался. «В целом на территории города местами отмечается снижение уровня воды», — добавили в муниципалитете.

В Коркино из-за разлива реки Каменка несколько домов ушли под воду. Из-за большого прихода воды затоплены дома по улицам Радия Юркина, Луговой, Гастелло, Багратиона. Драматически сложилась ситуация и на улице Береговой, где несколько домов ушли под воду, говорится в telegram-канале «Коркинский округ. Официально».

В Челябинскую область 25 июля пришел Каспийский циклон, а за ним продолжительные дожди. Область буквально тонет под натиском разбушевавшейся стихии. Экстренные службы работают в режим повышенной готовности. Граждан просят соблюдать все меры предосторожности в связи с непогодой.

Пожилых людей сотрудники МЧС переносили на руках
Пожилых людей сотрудники МЧС переносили на руках
Постояльцам пансионата пришлось эвакуироваться ночью
Постояльцам пансионата пришлось эвакуироваться ночью
Людей разметили в школе №14 города Коркино
Людей разметили в школе №14 города Коркино

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В Челябинской области из пансионата «Аврорины зори» в ночь на 29 июля экстренно эвакуировали пожилых людей из-за угрозы подтопления. Об этом сообщает пресс-служба Коркинского городского округа. «Потребовалась эвакуация проживающих в пансионате „Аврорины зори“, куда незамедлительно были направлены службы экстренного реагирования. Более 30 людей пожилого возраста были размещены в школе №14», — говорится в официальном telegram-канале муниципалитета. Часть скального грунта, которым отсыпали русло реки Каменка в районе федеральной трассы А-310, ушла вместе с потоком воды. Об этом стало известно поздно вечером 28 июля. В результате ЧП вода начала резко прибывать в микрорайон Тимофеевки, рядом с которым расположен пансионат «Аврорины зори». Пока проводилась эвакуация, уровень воды стабилизировался. «В целом на территории города местами отмечается снижение уровня воды», — добавили в муниципалитете. В Коркино из-за разлива реки Каменка несколько домов ушли под воду. Из-за большого прихода воды затоплены дома по улицам Радия Юркина, Луговой, Гастелло, Багратиона. Драматически сложилась ситуация и на улице Береговой, где несколько домов ушли под воду, говорится в telegram-канале «Коркинский округ. Официально». В Челябинскую область 25 июля пришел Каспийский циклон, а за ним продолжительные дожди. Область буквально тонет под натиском разбушевавшейся стихии. Экстренные службы работают в режим повышенной готовности. Граждан просят соблюдать все меры предосторожности в связи с непогодой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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