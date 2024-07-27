27 июля 2024

В челябинском городе несколько домов ушли под воду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
Дома ушли под воду из-за размыва реки Каменка (архивное фото) Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В городе Коркино Челябинской области из-за разлива реки Каменка несколько домов ушли под воду. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба муниципального округа.

«Из-за большого прихода воды по реке Каменка, со стороны Сосновского района, затоплены дома по улицам Радия Юркина, Луговой, Гастелло, Багратиона и другим… Драматически сложилась ситуация и на улице Береговой, где несколько домов тоже ушли под воду», — говорится в telegram-канале «Коркинский округ. Официально».

Работы из-за размыва реки ведутся уже более суток. К вечеру 28 июля на дамбу было высыпано несколько сотен тонн скального грунта и глины. Это помогло замедлить потоки воды в сторону поселка Национальный, уточнили в пресс-службе. В Коркино 28 июля побывали заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик и министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. «Они оценили ситуацию на гидротехнических сооружениях рек Каменка и Чумляк. Согласованы мероприятия по нескольким вариантам развития ситуации», — говорится в сообщении в telegram-канале.

В одном из затопленных домов Коркино ранее обнаружили труп пенсионера. Пожилой мужчина злоупотреблял спиртными напитками, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Перед гибелью мужчину эвакуировали в пункт временного размещения, но он ушел в поисках выпивки.

Работы по укреплению дамбы в Коркино ведутся уже сутки
Работы по укреплению дамбы в Коркино ведутся уже сутки
Дома затоплены на нескольких улицах
Дома затоплены на нескольких улицах
В трудной ситуации люди не забывают о питомцах
В трудной ситуации люди не забывают о питомцах

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В городе Коркино Челябинской области из-за разлива реки Каменка несколько домов ушли под воду. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба муниципального округа. «Из-за большого прихода воды по реке Каменка, со стороны Сосновского района, затоплены дома по улицам Радия Юркина, Луговой, Гастелло, Багратиона и другим… Драматически сложилась ситуация и на улице Береговой, где несколько домов тоже ушли под воду», — говорится в telegram-канале «Коркинский округ. Официально». Работы из-за размыва реки ведутся уже более суток. К вечеру 28 июля на дамбу было высыпано несколько сотен тонн скального грунта и глины. Это помогло замедлить потоки воды в сторону поселка Национальный, уточнили в пресс-службе. В Коркино 28 июля побывали заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик и министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. «Они оценили ситуацию на гидротехнических сооружениях рек Каменка и Чумляк. Согласованы мероприятия по нескольким вариантам развития ситуации», — говорится в сообщении в telegram-канале. В одном из затопленных домов Коркино ранее обнаружили труп пенсионера. Пожилой мужчина злоупотреблял спиртными напитками, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Перед гибелью мужчину эвакуировали в пункт временного размещения, но он ушел в поисках выпивки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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