В челябинском городе несколько домов ушли под воду. Фото

28 июля 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Дома ушли под воду из-за размыва реки Каменка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В городе Коркино Челябинской области из-за разлива реки Каменка несколько домов ушли под воду. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба муниципального округа. «Из-за большого прихода воды по реке Каменка, со стороны Сосновского района, затоплены дома по улицам Радия Юркина, Луговой, Гастелло, Багратиона и другим… Драматически сложилась ситуация и на улице Береговой, где несколько домов тоже ушли под воду», — говорится в telegram-канале «Коркинский округ. Официально». Работы из-за размыва реки ведутся уже более суток. К вечеру 28 июля на дамбу было высыпано несколько сотен тонн скального грунта и глины. Это помогло замедлить потоки воды в сторону поселка Национальный, уточнили в пресс-службе. В Коркино 28 июля побывали заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик и министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. «Они оценили ситуацию на гидротехнических сооружениях рек Каменка и Чумляк. Согласованы мероприятия по нескольким вариантам развития ситуации», — говорится в сообщении в telegram-канале. В одном из затопленных домов Коркино ранее обнаружили труп пенсионера. Пожилой мужчина злоупотреблял спиртными напитками, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Перед гибелью мужчину эвакуировали в пункт временного размещения, но он ушел в поисках выпивки. Работы по укреплению дамбы в Коркино ведутся уже сутки Telegram-канал «Коркинский округ. Официально» Дома затоплены на нескольких улицах Telegram-канал «Коркинский округ. Официально» В трудной ситуации люди не забывают о питомцах Telegram-канал «Коркинский округ. Официально» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Коркино Челябинской области из-за разлива реки Каменка несколько домов ушли под воду. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба муниципального округа. «Из-за большого прихода воды по реке Каменка, со стороны Сосновского района, затоплены дома по улицам Радия Юркина, Луговой, Гастелло, Багратиона и другим… Драматически сложилась ситуация и на улице Береговой, где несколько домов тоже ушли под воду», — говорится в telegram-канале «Коркинский округ. Официально». Работы из-за размыва реки ведутся уже более суток. К вечеру 28 июля на дамбу было высыпано несколько сотен тонн скального грунта и глины. Это помогло замедлить потоки воды в сторону поселка Национальный, уточнили в пресс-службе. В Коркино 28 июля побывали заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик и министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. «Они оценили ситуацию на гидротехнических сооружениях рек Каменка и Чумляк. Согласованы мероприятия по нескольким вариантам развития ситуации», — говорится в сообщении в telegram-канале. В одном из затопленных домов Коркино ранее обнаружили труп пенсионера. Пожилой мужчина злоупотреблял спиртными напитками, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Перед гибелью мужчину эвакуировали в пункт временного размещения, но он ушел в поисках выпивки.