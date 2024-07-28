Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

Ведущий Гарик Харламов назначен креативным продюсером рейтингового шоу Comedy Club. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
«Ведущий одной из самых рейтинговых программ телеканала ТНТ (входит в холдинг «Газпром-Медиа») Comedy Club Гарик Харламов назначен креативным продюсером всего проекта. В обязанности Харламова войдет творческая подготовка выпусков, в том числе организация работы сценаристов, контроль за написанием номеров и определение актуальной повестки», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Сам Харламов говорит, что намерен «перезагрузить» проект, в частности, найти новый взгляд и новый подход. Но при этом он продолжит появляться на сцене в качестве комика и ведущего.
У Comedy Club несколько креативных продюсеров. После ухода Гарика Мартиросяна в 2018 году, состав представлен Алексеем Поймановым, Сергеем Мохначевым, Ильей Романко и Алексеем Ляпоровым. Теперь они будут работать вместе с Харламовым, отметили в пресс-службе вещателя.
Харламов ранее поделился информацией о кинофильме «Теща», где его партнершей по съемочной площадке выступила Лариса Гузеева. Согласно сценарной линии, центральные персонажи испытывают взаимную неприязнь, но обстоятельства вынуждают их совершить обмен телами. По словам актера, он также хотел бы озвучить персонажа-злодея в одном из будущих анимационных фильмов, пишет RT.
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