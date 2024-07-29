Минобороны РФ: Украина атаковала Ленинградскую область

Средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотников над регионами РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средствами противовоздушной обороны уничтожены 39 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями. Об этом сообщает Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 беспилотников самолетного типа над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской, пять над Брянской и три над Ленинградской областями», — говорится в сообщении министерства. Прошедшей ночью киевский режим в очередной раз совершил террористическую атаку на территории РФ.
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