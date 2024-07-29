Минобороны РФ: Украина атаковала Ленинградскую область

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Средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотников над регионами РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средствами противовоздушной обороны уничтожены 39 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями. Об этом сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 беспилотников самолетного типа над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской, пять над Брянской и три над Ленинградской областями», — говорится в сообщении министерства. Прошедшей ночью киевский режим в очередной раз совершил террористическую атаку на территории РФ.

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Средствами противовоздушной обороны уничтожены 39 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями. Об этом сообщает Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 беспилотников самолетного типа над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской, пять над Брянской и три над Ленинградской областями», — говорится в сообщении министерства. Прошедшей ночью киевский режим в очередной раз совершил террористическую атаку на территории РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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