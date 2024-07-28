28 июля 2024
27 июля 2024
26 июля 2024

Туристы обнаружили на Полярном Урале потерянный три года назад дрон

Туристы обнаружили на Полярном Урале три года назад потерянный дрон
© Служба новостей «URA.RU»
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На вершине Рай-Из нашли дрон
На вершине Рай-Из нашли дрон Фото:

Во время восхождения на вершину Рай-Из в ЯНАО группа туристов обнаружила дрон DJI Mini 2. По отснятым фото установили, что аппарат пролежал в Заполярье более трех лет. О находке сообщает житель Салехарда.

«Во время похода на Рай-Из по нестандартному маршруту был найден дрон DJI Mini 2, координаты (66°54'0.85»С 65°41'41.00»В). Судя по последним фото, дрон был потерян 10.04.2021 года во время массового весеннего восхождения на Рай-Из!» ­— сообщается в VK. Нашедший намерен отдать дрон и флешку хозяину или его другу.

Дрон нашли на нестандартном маршруте к вершине Рай-Из
Дрон нашли на нестандартном маршруте к вершине Рай-Из
Фото:

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Во время восхождения на вершину Рай-Из в ЯНАО группа туристов обнаружила дрон DJI Mini 2. По отснятым фото установили, что аппарат пролежал в Заполярье более трех лет. О находке сообщает житель Салехарда. «Во время похода на Рай-Из по нестандартному маршруту был найден дрон DJI Mini 2, координаты (66°54'0.85»С 65°41'41.00»В). Судя по последним фото, дрон был потерян 10.04.2021 года во время массового весеннего восхождения на Рай-Из!» ­— сообщается в VK. Нашедший намерен отдать дрон и флешку хозяину или его другу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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