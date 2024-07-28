Туристы обнаружили на Полярном Урале потерянный три года назад дрон

На вершине Рай-Из нашли дрон
Во время восхождения на вершину Рай-Из в ЯНАО группа туристов обнаружила дрон DJI Mini 2. По отснятым фото установили, что аппарат пролежал в Заполярье более трех лет. О находке сообщает житель Салехарда.
«Во время похода на Рай-Из по нестандартному маршруту был найден дрон DJI Mini 2, координаты (66°54'0.85»С 65°41'41.00»В). Судя по последним фото, дрон был потерян 10.04.2021 года во время массового весеннего восхождения на Рай-Из!» — сообщается в VK. Нашедший намерен отдать дрон и флешку хозяину или его другу.
Дрон нашли на нестандартном маршруте к вершине Рай-Из
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