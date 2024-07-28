28 июля 2024
27 июля 2024

Королева красоты из ХМАО разочаровалась в политике

Королева красоты Гукова отказалась баллотироваться на пост мэра Нефтеюганска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Победительница конкурса красоты Олеся Гукова решила не баллотироваться на пост мэра Нефтеюганска в третий раз
Победительница конкурса красоты Олеся Гукова решила не баллотироваться на пост мэра Нефтеюганска в третий раз Фото:

Победительница проекта LADY FASHION Олеся Гукова, дважды штурмовавшая конкурсную комиссию по отбору мэра Нефтеюганска, решила не баллотироваться в третий раз. В переписке с URA.RU она заявила, что «не хочет растрачивать себя на эту клоунаду». Поэтому ее фамилии нет в засекреченном списке из 10 кандидатов, которые будут бороться за кресло главы города.

«Не хочу растрачивать себя на эту клоунаду! Поэтому на третий конкурс не пойду!» — сообщила Гукова.

На вопрос журналиста, кто, на ее взгляд, достоин занять пост главы города, королева красоты ответила, что «свое мнение держит при себе». Гукова была одним из немногих кандидатов, публиковавших свою предвыборную программу. Она предлагала построить в городе крематорий и колумбарий, «ублажать» предпринимателей, установить снегоплавильную станцию, бороться с расклейщиками объявлений и обучать детей основам профессии хаус-мастера.

Третья попытка выбрать мэра в Нефтеюганске пройдет 2 августа. Первые две не увенчались успехом, потому что выборщики «завернули» всех претендентов (в их числе была Гукова) на первом этапе отбора.

Ранее URA.RU писало о том, что на пост главы Нефтеюганска заявились 10 кандидатов. Фаворитом считается вице-мэр Евгений Буженинов, переехавший весной из Екатеринбурга в Югру.

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Победительница проекта LADY FASHION Олеся Гукова, дважды штурмовавшая конкурсную комиссию по отбору мэра Нефтеюганска, решила не баллотироваться в третий раз. В переписке с URA.RU она заявила, что «не хочет растрачивать себя на эту клоунаду». Поэтому ее фамилии нет в засекреченном списке из 10 кандидатов, которые будут бороться за кресло главы города. «Не хочу растрачивать себя на эту клоунаду! Поэтому на третий конкурс не пойду!» — сообщила Гукова. На вопрос журналиста, кто, на ее взгляд, достоин занять пост главы города, королева красоты ответила, что «свое мнение держит при себе». Гукова была одним из немногих кандидатов, публиковавших свою предвыборную программу. Она предлагала построить в городе крематорий и колумбарий, «ублажать» предпринимателей, установить снегоплавильную станцию, бороться с расклейщиками объявлений и обучать детей основам профессии хаус-мастера. Третья попытка выбрать мэра в Нефтеюганске пройдет 2 августа. Первые две не увенчались успехом, потому что выборщики «завернули» всех претендентов (в их числе была Гукова) на первом этапе отбора. Ранее URA.RU писало о том, что на пост главы Нефтеюганска заявились 10 кандидатов. Фаворитом считается вице-мэр Евгений Буженинов, переехавший весной из Екатеринбурга в Югру.
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