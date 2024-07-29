Свердловскому коммунальщику Евгению Буженинову прочат пост мэра Нефтеюганска (ХМАО). Источники URA.RU называют его одним из самых вероятных кандидатов на пост главы города.
«Говорят, что кандидатуру Буженинова поддержали власти. При этом он, насколько известно, пока не вошел ни в один из противоборствующих кланов мэрии», — отмечает инсайдер.
Бывший глава «Водоканала» Екатеринбурга Евгений Буженинов перебрался в Югру еще весной, сменив на посту вице-мэра Алексея Бондаренко. Комиссия выборщиков засекретила списки кандидатов, но известно, что на должность главы города претендуют 10 человек — информацию опубликовала городская дума. Отбор кандидатов пройдет 2 августа в 10 утра, в 16 часов депутаты проголосуют за нового мэра.
Буженинов работал в Водоканале до 2019 года, затем возглавил ООО «ЛСР Строительство-Урал». Последнее его место работы перед переездом в Югру — АО «Уральский завод транспортного машиностроения».
В департаменте внутренней политики ХМАО заявили, что мэр избирается думой города из числа кандидатов, подавших документы, и что «иных процедур отбора не предусмотрено». Редакции не удалось оперативно получить комментарий Буженинова, в связи с отсутствием его номера телефона. URA.RU готово предоставить возможность высказать свою позицию.
Ранее URA.RU писало о третьей попытке избрать главу Нефтеюганска. Первые две не увенчались успехом, поскольку ни один из кандидатов не прошел отбор комиссии.
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