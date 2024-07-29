В Волгоградской области поезд сошел с рельсов: онлайн-трансляция

Из-за схода поезда с рельсов под Волгоградом могли пострадать до 100 человек

29 июля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

В поезде находились 812 человек Фото: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/https://t.me/sztproc новость из сюжета Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд. Причиной аварии стал водитель КАМАЗа, который пытался проскочить железнодорожный переезд. В СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что в результате крушения могли пострадать до ста человек. Всего в поезде ехали 812 пассажиров. URA.RU ведет текстовую трансляцию происходящего. 16:55 По предварительным данным, 15 взрослых и 15 детей госпитализированы. Остальные пассажиры в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в ТАСС. 16:49 По данным Телеграммы РЖД, глава РЖД Олег Белозеров взял под свой контроль ситуацию с устранением последствий происшествия в Волгоградской области. 16:45 Евгений Ковшиков выехал на место чрезвычайного происшествия. Он является уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области. Этой информацией поделилась Мария Львова-Белова у себя в telegram-канале. 16:43 Госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, 1 ребенок и 2 проводника. По последним данным сообщает Телеграмма РЖД 16:41 В результате ДТП и схода пассажирского поезда в Волгоградской области госпитализировано 15 человек, в том числе 3 ребенка. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. В РЖД создана «горячая линия». Сообщили в Телеграмме РЖД. 16:38 112 уточняет, что следов алкоголя у водителя КАМАЗа Асламбека Усматова не нашли, но у него взяли кровь и мочу на анализ. 16:33 У водителя КАМАЗа тяжелое сотрясение мозга, поэтому он не может толком объяснить, почему выехал на пути. Об этом сообщили в 112. 16:30 «Интерфакс» сообщает, что около 30 человек госпитализированы после столкновения поезда с грузовиком. 16:27 Водитель грузовика Асламбека У., который пытался проехать железнодорожный переезд перед пассажирским поедом в Волгоградской области, находится в реанимации. Об этом сообщила его жена в беседе с 360.ru. 16:24 На данный момент продолжается эвакуация пассажиров сошедшего с рельсов поезда «Казань — Адлер». Людям будет оказана вся необходимая помощь. Об этом рассказали в администрации Котельниковского Муниципального района. 16:20 22 бригады «скорой помощи» работают на месте ЧП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково. 16:17 Пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области оказывают помощь работники поездной бригады. Об этом сообщили в Телеграмме РЖД.

По данным, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Мужчина сделал экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч. 16:13 Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сформировал оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП. 16:05 Водителем КАМАЗа, инициировавшим аварию оказался 43-летний мужчина. Он получил черепно-мозговую травму и повредил ноги. Сам он заявил, что не успел оттормозиться перед переездом и его КАМАЗ вылетел под поезд, передает Shot. 16:02 По данным Минздрава, пять человек госпитализированы. Уточняется, что среди них один ребенок. 16:01 КАМАЗ, с которым столкнулся поезд Казань — Адлер, был арестован ФССП из-за долгов строительной компании в шесть миллионов рублей. Об этом написали в Shot. 15:59 СК возбудил уголовное дело по факту схода поезда с рельсов. Об этом сообщили в волгоградском управлении следкома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд. Причиной аварии стал водитель КАМАЗа, который пытался проскочить железнодорожный переезд. В СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что в результате крушения могли пострадать до ста человек. Всего в поезде ехали 812 пассажиров. URA.RU ведет текстовую трансляцию происходящего. 16:55 29.07.2024 По предварительным данным, 15 взрослых и 15 детей госпитализированы. Остальные пассажиры в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в ТАСС. 16:49 29.07.2024 По данным Телеграммы РЖД, глава РЖД Олег Белозеров взял под свой контроль ситуацию с устранением последствий происшествия в Волгоградской области. 16:45 29.07.2024 Евгений Ковшиков выехал на место чрезвычайного происшествия. Он является уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области. Этой информацией поделилась Мария Львова-Белова у себя в telegram-канале. 16:43 29.07.2024 Госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, 1 ребенок и 2 проводника. По последним данным сообщает Телеграмма РЖД 16:41 29.07.2024 В результате ДТП и схода пассажирского поезда в Волгоградской области госпитализировано 15 человек, в том числе 3 ребенка. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. В РЖД создана «горячая линия». Сообщили в Телеграмме РЖД. 16:38 29.07.2024 112 уточняет, что следов алкоголя у водителя КАМАЗа Асламбека Усматова не нашли, но у него взяли кровь и мочу на анализ. 16:33 29.07.2024 У водителя КАМАЗа тяжелое сотрясение мозга, поэтому он не может толком объяснить, почему выехал на пути. Об этом сообщили в 112. 16:30 29.07.2024 «Интерфакс» сообщает, что около 30 человек госпитализированы после столкновения поезда с грузовиком. 16:27 29.07.2024 Водитель грузовика Асламбека У., который пытался проехать железнодорожный переезд перед пассажирским поедом в Волгоградской области, находится в реанимации. Об этом сообщила его жена в беседе с 360.ru. 16:24 29.07.2024 На данный момент продолжается эвакуация пассажиров сошедшего с рельсов поезда «Казань — Адлер». Людям будет оказана вся необходимая помощь. Об этом рассказали в администрации Котельниковского Муниципального района. 16:20 29.07.2024 22 бригады «скорой помощи» работают на месте ЧП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково. 16:17 29.07.2024 Пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области оказывают помощь работники поездной бригады. Об этом сообщили в Телеграмме РЖД. По данным, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Мужчина сделал экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч. 16:13 29.07.2024 Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сформировал оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП. 16:05 29.07.2024 Водителем КАМАЗа, инициировавшим аварию оказался 43-летний мужчина. Он получил черепно-мозговую травму и повредил ноги. Сам он заявил, что не успел оттормозиться перед переездом и его КАМАЗ вылетел под поезд, передает Shot. 16:02 29.07.2024 По данным Минздрава, пять человек госпитализированы. Уточняется, что среди них один ребенок. 16:01 29.07.2024 КАМАЗ, с которым столкнулся поезд Казань — Адлер, был арестован ФССП из-за долгов строительной компании в шесть миллионов рублей. Об этом написали в Shot. 15:59 29.07.2024 СК возбудил уголовное дело по факту схода поезда с рельсов. Об этом сообщили в волгоградском управлении следкома.