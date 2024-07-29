В Волгоградской области поезд сошел с рельсов: онлайн-трансляция

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд. Причиной аварии стал водитель КАМАЗа, который пытался проскочить железнодорожный переезд. В СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что в результате крушения могли пострадать до ста человек. Всего в поезде ехали 812 пассажиров. URA.RU ведет текстовую трансляцию происходящего.
16:55 29.07.2024 По предварительным данным, 15 взрослых и 15 детей госпитализированы. Остальные пассажиры в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в ТАСС.
16:49 29.07.2024 По данным Телеграммы РЖД, глава РЖД Олег Белозеров взял под свой контроль ситуацию с устранением последствий происшествия в Волгоградской области.
16:45 29.07.2024 Евгений Ковшиков выехал на место чрезвычайного происшествия. Он является уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области. Этой информацией поделилась Мария Львова-Белова у себя в telegram-канале.
16:43 29.07.2024 Госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, 1 ребенок и 2 проводника. По последним данным сообщает Телеграмма РЖД
16:41 29.07.2024 В результате ДТП и схода пассажирского поезда в Волгоградской области госпитализировано 15 человек, в том числе 3 ребенка. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. В РЖД создана «горячая линия». Сообщили в Телеграмме РЖД.
16:38 29.07.2024 112 уточняет, что следов алкоголя у водителя КАМАЗа Асламбека Усматова не нашли, но у него взяли кровь и мочу на анализ.
16:33 29.07.2024 У водителя КАМАЗа тяжелое сотрясение мозга, поэтому он не может толком объяснить, почему выехал на пути. Об этом сообщили в 112.
16:30 29.07.2024 «Интерфакс» сообщает, что около 30 человек госпитализированы после столкновения поезда с грузовиком.
16:27 29.07.2024 Водитель грузовика Асламбека У., который пытался проехать железнодорожный переезд перед пассажирским поедом в Волгоградской области, находится в реанимации. Об этом сообщила его жена в беседе с 360.ru.
16:24 29.07.2024 На данный момент продолжается эвакуация пассажиров сошедшего с рельсов поезда «Казань — Адлер». Людям будет оказана вся необходимая помощь. Об этом рассказали в администрации Котельниковского Муниципального района.
16:20 29.07.2024 22 бригады «скорой помощи» работают на месте ЧП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково.
16:17 29.07.2024 Пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области оказывают помощь работники поездной бригады. Об этом сообщили в Телеграмме РЖД.
По данным, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Мужчина сделал экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.
16:13 29.07.2024 Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сформировал оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП.
16:05 29.07.2024 Водителем КАМАЗа, инициировавшим аварию оказался 43-летний мужчина. Он получил черепно-мозговую травму и повредил ноги. Сам он заявил, что не успел оттормозиться перед переездом и его КАМАЗ вылетел под поезд, передает Shot.
16:02 29.07.2024 По данным Минздрава, пять человек госпитализированы. Уточняется, что среди них один ребенок.
16:01 29.07.2024 КАМАЗ, с которым столкнулся поезд Казань — Адлер, был арестован ФССП из-за долгов строительной компании в шесть миллионов рублей. Об этом написали в Shot.
15:59 29.07.2024 СК возбудил уголовное дело по факту схода поезда с рельсов. Об этом сообщили в волгоградском управлении следкома.
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