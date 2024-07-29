Прокурор запросил 10 лет подросткам за насилие в спецшколе Екатеринбурга

29 июля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Все происходило в спецшколе №124 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Гособвинитель попросил отправить троих подростков, обвиняемых в сексуальном насилии над младшеклассниками в спецшколе №124 Екатеринбурга, в воспитательную колонию на десять лет. Об этом URA.RU сообщила адвокат потерпевших Олеся Бортникова. «Прокурор запросил такой срок в ходе прений», — кратко пояснила Бортникова. Приговор будет оглашен 30 июля в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. О скандале в спецшколе стало известно весной прошлого года. По предварительным данным, старшеклассники издевались над детьми по указанию одного из воспитателей. Тот в свою очередь заставлял проводить «товарищеские суды» в качестве наказания за провинности. После этого директор учреждения Наталья Поддубная уволилась. Сейчас она работает в другой школе. В мае суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. Все, что известно о громкой истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гособвинитель попросил отправить троих подростков, обвиняемых в сексуальном насилии над младшеклассниками в спецшколе №124 Екатеринбурга, в воспитательную колонию на десять лет. Об этом URA.RU сообщила адвокат потерпевших Олеся Бортникова. «Прокурор запросил такой срок в ходе прений», — кратко пояснила Бортникова. Приговор будет оглашен 30 июля в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. О скандале в спецшколе стало известно весной прошлого года. По предварительным данным, старшеклассники издевались над детьми по указанию одного из воспитателей. Тот в свою очередь заставлял проводить «товарищеские суды» в качестве наказания за провинности. После этого директор учреждения Наталья Поддубная уволилась. Сейчас она работает в другой школе. В мае суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. Все, что известно о громкой истории, — в сюжете URA.RU.