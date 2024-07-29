Прокурор запросил 10 лет подросткам за насилие в спецшколе Екатеринбурга

Гособвинитель попросил отправить троих подростков, обвиняемых в сексуальном насилии над младшеклассниками в спецшколе №124 Екатеринбурга, в воспитательную колонию на десять лет. Об этом URA.RU сообщила адвокат потерпевших Олеся Бортникова.
«Прокурор запросил такой срок в ходе прений», — кратко пояснила Бортникова. Приговор будет оглашен 30 июля в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.
О скандале в спецшколе стало известно весной прошлого года. По предварительным данным, старшеклассники издевались над детьми по указанию одного из воспитателей. Тот в свою очередь заставлял проводить «товарищеские суды» в качестве наказания за провинности. После этого директор учреждения Наталья Поддубная уволилась. Сейчас она работает в другой школе. В мае суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. Все, что известно о громкой истории, — в сюжете URA.RU.
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