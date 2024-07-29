Прокурор запросил 10 лет подросткам за насилие в спецшколе Екатеринбурга

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Все происходило в спецшколе №124 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Гособвинитель попросил отправить троих подростков, обвиняемых в сексуальном насилии над младшеклассниками в спецшколе №124 Екатеринбурга, в воспитательную колонию на десять лет. Об этом URA.RU сообщила адвокат потерпевших Олеся Бортникова.

«Прокурор запросил такой срок в ходе прений», — кратко пояснила Бортникова. Приговор будет оглашен 30 июля в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.

О скандале в спецшколе стало известно весной прошлого года. По предварительным данным, старшеклассники издевались над детьми по указанию одного из воспитателей. Тот в свою очередь заставлял проводить «товарищеские суды» в качестве наказания за провинности. После этого директор учреждения Наталья Поддубная уволилась. Сейчас она работает в другой школе. В мае суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. Все, что известно о громкой истории, — в сюжете URA.RU.

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Гособвинитель попросил отправить троих подростков, обвиняемых в сексуальном насилии над младшеклассниками в спецшколе №124 Екатеринбурга, в воспитательную колонию на десять лет. Об этом URA.RU сообщила адвокат потерпевших Олеся Бортникова. «Прокурор запросил такой срок в ходе прений», — кратко пояснила Бортникова. Приговор будет оглашен 30 июля в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. О скандале в спецшколе стало известно весной прошлого года. По предварительным данным, старшеклассники издевались над детьми по указанию одного из воспитателей. Тот в свою очередь заставлял проводить «товарищеские суды» в качестве наказания за провинности. После этого директор учреждения Наталья Поддубная уволилась. Сейчас она работает в другой школе. В мае суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. Все, что известно о громкой истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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