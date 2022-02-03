Куйвашев не стал увольнять замминистра после скандала в Instagram. Хотя чиновник просил об отставке

04 февраля 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев объявил подчиненному выговор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не стал увольнять замминистра образования Юрия Зеленова, который ранее взял на себя ответственность за поручение педагогам оставлять позитивные комментарии под постами Куйвашева в Instagram и подал в отставку. О решении на пресс-конференции сообщил министр образования Юрий Биктуганов. «Губернатор принял решение о привлечении его [Зеленова] к дисциплинарной ответственности. Служебная проверка проведена, ему объявлен сегодня выговор за инициативу, которую он проявил в этой части, не согласовав ни с кем», — сказал Биктуганов. В конце января появилась информация, что работникам школ области поручили оставлять позитивные отзывы Куйвашеву в Instagram. В специальной инструкции говорилось, что от каждого учреждения должны быть оставлены минимум 10 реплик, восхваляющих Свердловскую область, ее жителей и достижения. Позднее Юрий Зеленов в WhatsApp-чате заявил коллегам, что поручение исходило якобы от него и что он намерен покинуть занимаемую должность. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не стал увольнять замминистра образования Юрия Зеленова, который ранее взял на себя ответственность за поручение педагогам оставлять позитивные комментарии под постами Куйвашева в Instagram и подал в отставку. О решении на пресс-конференции сообщил министр образования Юрий Биктуганов. «Губернатор принял решение о привлечении его [Зеленова] к дисциплинарной ответственности. Служебная проверка проведена, ему объявлен сегодня выговор за инициативу, которую он проявил в этой части, не согласовав ни с кем», — сказал Биктуганов. В конце января появилась информация, что работникам школ области поручили оставлять позитивные отзывы Куйвашеву в Instagram. В специальной инструкции говорилось, что от каждого учреждения должны быть оставлены минимум 10 реплик, восхваляющих Свердловскую область, ее жителей и достижения. Позднее Юрий Зеленов в WhatsApp-чате заявил коллегам, что поручение исходило якобы от него и что он намерен покинуть занимаемую должность.