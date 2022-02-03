Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не стал увольнять замминистра образования Юрия Зеленова, который ранее взял на себя ответственность за поручение педагогам оставлять позитивные комментарии под постами Куйвашева в Instagram и подал в отставку. О решении на пресс-конференции сообщил министр образования Юрий Биктуганов.
«Губернатор принял решение о привлечении его [Зеленова] к дисциплинарной ответственности. Служебная проверка проведена, ему объявлен сегодня выговор за инициативу, которую он проявил в этой части, не согласовав ни с кем», — сказал Биктуганов.
В конце января появилась информация, что работникам школ области поручили оставлять позитивные отзывы Куйвашеву в Instagram. В специальной инструкции говорилось, что от каждого учреждения должны быть оставлены минимум 10 реплик, восхваляющих Свердловскую область, ее жителей и достижения. Позднее Юрий Зеленов в WhatsApp-чате заявил коллегам, что поручение исходило якобы от него и что он намерен покинуть занимаемую должность.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не стал увольнять замминистра образования Юрия Зеленова, который ранее взял на себя ответственность за поручение педагогам оставлять позитивные комментарии под постами Куйвашева в Instagram и подал в отставку. О решении на пресс-конференции сообщил министр образования Юрий Биктуганов. «Губернатор принял решение о привлечении его [Зеленова] к дисциплинарной ответственности. Служебная проверка проведена, ему объявлен сегодня выговор за инициативу, которую он проявил в этой части, не согласовав ни с кем», — сказал Биктуганов. В конце января появилась информация, что работникам школ области поручили оставлять позитивные отзывы Куйвашеву в Instagram. В специальной инструкции говорилось, что от каждого учреждения должны быть оставлены минимум 10 реплик, восхваляющих Свердловскую область, ее жителей и достижения. Позднее Юрий Зеленов в WhatsApp-чате заявил коллегам, что поручение исходило якобы от него и что он намерен покинуть занимаемую должность.