03 февраля 2022

Куйвашев не стал увольнять замминистра после скандала в Instagram. Хотя чиновник просил об отставке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход к Павлу Крашенинникову. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев объявил подчиненному выговор Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не стал увольнять замминистра образования Юрия Зеленова, который ранее взял на себя ответственность за поручение педагогам оставлять позитивные комментарии под постами Куйвашева в Instagram и подал в отставку. О решении на пресс-конференции сообщил министр образования Юрий Биктуганов.

«Губернатор принял решение о привлечении его [Зеленова] к дисциплинарной ответственности. Служебная проверка проведена, ему объявлен сегодня выговор за инициативу, которую он проявил в этой части, не согласовав ни с кем», — сказал Биктуганов.

В конце января появилась информация, что работникам школ области поручили оставлять позитивные отзывы Куйвашеву в Instagram. В специальной инструкции говорилось, что от каждого учреждения должны быть оставлены минимум 10 реплик, восхваляющих Свердловскую область, ее жителей и достижения. Позднее Юрий Зеленов в WhatsApp-чате заявил коллегам, что поручение исходило якобы от него и что он намерен покинуть занимаемую должность.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не стал увольнять замминистра образования Юрия Зеленова, который ранее взял на себя ответственность за поручение педагогам оставлять позитивные комментарии под постами Куйвашева в Instagram и подал в отставку. О решении на пресс-конференции сообщил министр образования Юрий Биктуганов. «Губернатор принял решение о привлечении его [Зеленова] к дисциплинарной ответственности. Служебная проверка проведена, ему объявлен сегодня выговор за инициативу, которую он проявил в этой части, не согласовав ни с кем», — сказал Биктуганов. В конце января появилась информация, что работникам школ области поручили оставлять позитивные отзывы Куйвашеву в Instagram. В специальной инструкции говорилось, что от каждого учреждения должны быть оставлены минимум 10 реплик, восхваляющих Свердловскую область, ее жителей и достижения. Позднее Юрий Зеленов в WhatsApp-чате заявил коллегам, что поручение исходило якобы от него и что он намерен покинуть занимаемую должность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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