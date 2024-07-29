«Дети насиловали друг друга»: хронология дела скандальной спецшколы Екатеринбурга

По делу о насилии в спецшколе Екатеринбурга вынесут последний приговор

30 июля 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Ужасы творились в стенах спецшколы №124 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Чкаловский районный суд Екатеринбурга поставит точку в деле 124-й спецшколы, в стенах которой происходили изнасилования подростков. 30 июля суд вынесет приговор троим парням, которых обвиняют в сексуальном насилии над младшеклассниками. Больше месяца назад приговор получила экс-директор учреждения. Все, что известно о громкой истории, — в материале агентства. Детей заставляли насиловать друг друга Обвинение в насилии предъявили троим ученикам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU О скандале в специальной школе закрытого типа №124 стало известно 14 апреля 2023 года, когда из учреждения сбежал 13-летний воспитанник. Он рассказал маме об ужасах, творящихся в стенах заведения. По его словам, дети должны были издеваться над нарушителями, насиловать их и снимать все на видео. Насилию подростки подвергались якобы с подачи одного из воспитателей. Последний проводил «товарищеские суды» в качестве наказания за провинности. Мама мальчика обратилась в Следственный комитет Свердловской области. Женщина уверяла, что руководство школы знало о происходящем, но не пресекала инциденты. Затем появилась информация, что из спецшколы сбежал 15-летний подросток, обвиняемый в совершении насилия. Позднее его поймали и отправили под стражу. 14 апреля в одном из торговых центров Сысерти задержали второго фигуранта. К истории сразу же подключился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Тогда он заявил, что директор учреждения Наталья Поддубная — достойный педагог и профессиональный руководитель. Мороков рассказал, что ранее проводил встречи с воспитанниками школы, в том числе в неформальной обстановке. Однако уверял, что по эмоциональной обстановке таких встреч сложно было сказать, что дети сталкивались с какими-то трудностями. Побег жертвы и видео обвиняемого Осенью 2023-го стало известно о третьем парне, который подвергался насилию. Информация всплыла случайно. Ребенок ушел из школы и рассказал о случившемся знакомым. Те обратились в правоохранительные органы, а полиция пришла в спецшколу. Через месяц выяснилось, что обвиняемым вменяют десять эпизодов насилия. После этого из стен заведения вновь сбежал подозреваемый. Задержать его смогли только в феврале текущего года. Но перед арестом он записал видео. «Здравствуйте, 22 декабря [2023 года] я совершил самовольный побег из-за психологического давления сотрудников [школы]. Когда я проходил мимо них, то мне приходилось слышать, что меня закроют [в СИЗО], и так каждый раз», — сказал на видео юноша. Также он подчеркнул, что руководство учреждения просило его «не наговорить ничего лишнего о спецшколе». В конце видео парень попросил прощения у потерпевших. Приговор бывшему директору школы Когда Поддубную убрали из учреждения, она стала работать учителем географии в екатеринбургской школе №106. В прениях прокуратура запросила для нее 11 месяцев исправительных работ. 18 июня Чкаловский райсуд вынес приговор. «Назначить ей 11 месяцев исправительных работ и отстранить от педагогической деятельности на два года», — озвучил судья Роман Шевченко. Наталья Поддубная на оглашении приговора Фото: Сергей Бодров © URA.RU После оглашения Поддубная сбежала от журналистов, не пожелав ответить на вопросы. Свою вину она так и не признала. Ее адвокат, по данным URA.RU, подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Таким образом, защитник, возможно, хочет добиться смягчения приговора или оправдания. Олеся Бортникова, представитель одного из потерпевших, осталась недовольна приговором Поддубной. «Мы недовольны квалификацией ее действий. Возможно, будем обжаловать приговор. Суд оставил без удовлетворения гражданский иск потерпевшей стороны. Его сумма — два миллиона рублей. Все свидетельствовало о том, что Поддубная знала о происходящем в стенах своего учреждения», — сказала после оглашения Бортникова. Итог этой истории станет известен 30 июля в 11:30. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чкаловский районный суд Екатеринбурга поставит точку в деле 124-й спецшколы, в стенах которой происходили изнасилования подростков. 30 июля суд вынесет приговор троим парням, которых обвиняют в сексуальном насилии над младшеклассниками. Больше месяца назад приговор получила экс-директор учреждения. Все, что известно о громкой истории, — в материале агентства. О скандале в специальной школе закрытого типа №124 стало известно 14 апреля 2023 года, когда из учреждения сбежал 13-летний воспитанник. Он рассказал маме об ужасах, творящихся в стенах заведения. По его словам, дети должны были издеваться над нарушителями, насиловать их и снимать все на видео. Насилию подростки подвергались якобы с подачи одного из воспитателей. Последний проводил «товарищеские суды» в качестве наказания за провинности. Мама мальчика обратилась в Следственный комитет Свердловской области. Женщина уверяла, что руководство школы знало о происходящем, но не пресекала инциденты. Затем появилась информация, что из спецшколы сбежал 15-летний подросток, обвиняемый в совершении насилия. Позднее его поймали и отправили под стражу. 14 апреля в одном из торговых центров Сысерти задержали второго фигуранта. К истории сразу же подключился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Тогда он заявил, что директор учреждения Наталья Поддубная — достойный педагог и профессиональный руководитель. Мороков рассказал, что ранее проводил встречи с воспитанниками школы, в том числе в неформальной обстановке. Однако уверял, что по эмоциональной обстановке таких встреч сложно было сказать, что дети сталкивались с какими-то трудностями. Осенью 2023-го стало известно о третьем парне, который подвергался насилию. Информация всплыла случайно. Ребенок ушел из школы и рассказал о случившемся знакомым. Те обратились в правоохранительные органы, а полиция пришла в спецшколу. Через месяц выяснилось, что обвиняемым вменяют десять эпизодов насилия. После этого из стен заведения вновь сбежал подозреваемый. Задержать его смогли только в феврале текущего года. Но перед арестом он записал видео. Также он подчеркнул, что руководство учреждения просило его «не наговорить ничего лишнего о спецшколе». В конце видео парень попросил прощения у потерпевших. Когда Поддубную убрали из учреждения, она стала работать учителем географии в екатеринбургской школе №106. В прениях прокуратура запросила для нее 11 месяцев исправительных работ. 18 июня Чкаловский райсуд вынес приговор. После оглашения Поддубная сбежала от журналистов, не пожелав ответить на вопросы. Свою вину она так и не признала. Ее адвокат, по данным URA.RU, подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Таким образом, защитник, возможно, хочет добиться смягчения приговора или оправдания. Олеся Бортникова, представитель одного из потерпевших, осталась недовольна приговором Поддубной. «Мы недовольны квалификацией ее действий. Возможно, будем обжаловать приговор. Суд оставил без удовлетворения гражданский иск потерпевшей стороны. Его сумма — два миллиона рублей. Все свидетельствовало о том, что Поддубная знала о происходящем в стенах своего учреждения», — сказала после оглашения Бортникова. Итог этой истории станет известен 30 июля в 11:30.