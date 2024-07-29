Все самовыдвиженцы выбыли из гонки на выборах в гордуму Челябинска, кроме одного

Только один из двадцати кандидатов-самовыдвиженцев продолжит борьбу за мандат в гордуму Челябинска. Информация об этом появилась 30 июля на портале облизбиркома.
«Из двадцати кандидатов-самовыдвиженцев только один получил статус зарегистрированного кандидата. Это кандидат по избирательному округу № 1, действующий депутат Калининского райсовета Владимир Белоусов. Остальным 19 самовыдвиженцам либо отказано в регистрации, либо они утратили статус выдвинутых кандидатов», — сообщается на портале.
Часть кандидатов-самовыдвиженцев выбыли из предвыборной гонки на основании собственных заявлений. Некоторые не сдали подписи в поддержку своего выдвижения. Еще несколько подписи сдали, но процент недостоверных подписей оказался слишком высоким.
На округе № 1 единственный оставшийся самовыдвиженец Белоусов поборется с выдвиженцами политических партий. Это депутат гордумы Илья Исайчук от ЕР, председатель СНТ Евгений Бакланов от эсеров, Екатерина Череминина от ЛДПР и Илья Пермяков от «Новых людей».
Выборы состоятся 7 и 8 сентября. В Челябинске будут выбирать 37 депутатов гордумы, из них 25 — по одномандатным округам и 12 — по партийным спискам.
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