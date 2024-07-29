29 июля 2024

Все самовыдвиженцы выбыли из гонки на выборах в гордуму Челябинска, кроме одного

© Служба новостей «URA.RU»
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Из 25 избирательных округов Челябинска только на одном будет кандидат, выдвинутый не от партии
Из 25 избирательных округов Челябинска только на одном будет кандидат, выдвинутый не от партии Фото:

Только один из двадцати кандидатов-самовыдвиженцев продолжит борьбу за мандат в гордуму Челябинска. Информация об этом появилась 30 июля на портале облизбиркома.

«Из двадцати кандидатов-самовыдвиженцев только один получил статус зарегистрированного кандидата. Это кандидат по избирательному округу № 1, действующий депутат Калининского райсовета Владимир Белоусов. Остальным 19 самовыдвиженцам либо отказано в регистрации, либо они утратили статус выдвинутых кандидатов», — сообщается на портале.

Часть кандидатов-самовыдвиженцев выбыли из предвыборной гонки на основании собственных заявлений. Некоторые не сдали подписи в поддержку своего выдвижения. Еще несколько подписи сдали, но процент недостоверных подписей оказался слишком высоким.

На округе № 1 единственный оставшийся самовыдвиженец Белоусов поборется с выдвиженцами политических партий. Это депутат гордумы Илья Исайчук от ЕР, председатель СНТ Евгений Бакланов от эсеров, Екатерина Череминина от ЛДПР и Илья Пермяков от «Новых людей».

Выборы состоятся 7 и 8 сентября. В Челябинске будут выбирать 37 депутатов гордумы, из них 25 — по одномандатным округам и 12 — по партийным спискам.

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Только один из двадцати кандидатов-самовыдвиженцев продолжит борьбу за мандат в гордуму Челябинска. Информация об этом появилась 30 июля на портале облизбиркома. «Из двадцати кандидатов-самовыдвиженцев только один получил статус зарегистрированного кандидата. Это кандидат по избирательному округу № 1, действующий депутат Калининского райсовета Владимир Белоусов. Остальным 19 самовыдвиженцам либо отказано в регистрации, либо они утратили статус выдвинутых кандидатов», — сообщается на портале. Часть кандидатов-самовыдвиженцев выбыли из предвыборной гонки на основании собственных заявлений. Некоторые не сдали подписи в поддержку своего выдвижения. Еще несколько подписи сдали, но процент недостоверных подписей оказался слишком высоким. На округе № 1 единственный оставшийся самовыдвиженец Белоусов поборется с выдвиженцами политических партий. Это депутат гордумы Илья Исайчук от ЕР, председатель СНТ Евгений Бакланов от эсеров, Екатерина Череминина от ЛДПР и Илья Пермяков от «Новых людей». Выборы состоятся 7 и 8 сентября. В Челябинске будут выбирать 37 депутатов гордумы, из них 25 — по одномандатным округам и 12 — по партийным спискам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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