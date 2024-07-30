ВСУ за сутки потеряли почти 2000 человек

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 1930 солдат
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ВСУ потеряли 1930 человек за сутки, подчеркнули в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Совокупные потери военнослужащих ВСУ за сутки составили до 1930 человек. Такую информацию привели в своей сводке Минобороны России.

«Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек», — следует из брифинга ведомства. В частности, группировкой «Север» отражены семь контратак Киева. В зоне ответственности «Юг» ВСУ потеряли до 650 военных и три склада. Еще до 500 человек Украина потеряла в ходе столкновений с группировкой Запад». «Центр» уничтожил около 315 человек, а «Восток» — до 125 человек.

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Совокупные потери военнослужащих ВСУ за сутки составили до 1930 человек. Такую информацию привели в своей сводке Минобороны России. «Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек», — следует из брифинга ведомства. В частности, группировкой «Север» отражены семь контратак Киева. В зоне ответственности «Юг» ВСУ потеряли до 650 военных и три склада. Еще до 500 человек Украина потеряла в ходе столкновений с группировкой Запад». «Центр» уничтожил около 315 человек, а «Восток» — до 125 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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