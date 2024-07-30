ВСУ за сутки потеряли почти 2000 человек

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 1930 солдат

30 июля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли 1930 человек за сутки, подчеркнули в Минобороны РФ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совокупные потери военнослужащих ВСУ за сутки составили до 1930 человек. Такую информацию привели в своей сводке Минобороны России. «Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек», — следует из брифинга ведомства. В частности, группировкой «Север» отражены семь контратак Киева. В зоне ответственности «Юг» ВСУ потеряли до 650 военных и три склада. Еще до 500 человек Украина потеряла в ходе столкновений с группировкой Запад». «Центр» уничтожил около 315 человек, а «Восток» — до 125 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совокупные потери военнослужащих ВСУ за сутки составили до 1930 человек. Такую информацию привели в своей сводке Минобороны России. «Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек», — следует из брифинга ведомства. В частности, группировкой «Север» отражены семь контратак Киева. В зоне ответственности «Юг» ВСУ потеряли до 650 военных и три склада. Еще до 500 человек Украина потеряла в ходе столкновений с группировкой Запад». «Центр» уничтожил около 315 человек, а «Восток» — до 125 человек.