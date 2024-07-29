В Перми организаторы Дня ВДВ отказались от массового шествия

В прошлые годы десантники шли колонной через центр города
В Перми на День Воздушно-десантных войск 2 августа состоится митинг и церемония возложения цветов. Праздничного шествия десантников не будет, сообщили в мэрии.
«Организаторами принято решение не проводить традиционное шествие десантников. Все желающие смогут принять участие в возложении цветов и митинге», — говорится на сайте администрации Перми.
Соберутся десантники в 10:00 у монумента «Никто, кроме нас» на бульваре им. Советской Армии. После митинга в Доме офицеров пройдет концерт. На митинге будет организован сбор помощи бойцам спецоперации.
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