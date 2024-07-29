29 июля 2024

В Перми организаторы Дня ВДВ отказались от массового шествия

© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлые годы десантники шли колонной через центр города
В прошлые годы десантники шли колонной через центр города Фото:

В Перми на День Воздушно-десантных войск 2 августа состоится митинг и церемония возложения цветов. Праздничного шествия десантников не будет, сообщили в мэрии.

«Организаторами принято решение не проводить традиционное шествие десантников. Все желающие смогут принять участие в возложении цветов и митинге», — говорится на сайте администрации Перми.

Соберутся десантники в 10:00 у монумента «Никто, кроме нас» на бульваре им. Советской Армии. После митинга в Доме офицеров пройдет концерт. На митинге будет организован сбор помощи бойцам спецоперации.

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В Перми на День Воздушно-десантных войск 2 августа состоится митинг и церемония возложения цветов. Праздничного шествия десантников не будет, сообщили в мэрии. «Организаторами принято решение не проводить традиционное шествие десантников. Все желающие смогут принять участие в возложении цветов и митинге», — говорится на сайте администрации Перми. Соберутся десантники в 10:00 у монумента «Никто, кроме нас» на бульваре им. Советской Армии. После митинга в Доме офицеров пройдет концерт. На митинге будет организован сбор помощи бойцам спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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