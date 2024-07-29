29 июля 2024

В ХМАО скончался известный музыкант

Ушел из жизни известный музыкант из Сургута Дмитрий Мотора
© Служба новостей «URA.RU»
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Скончался музыкант из Сургута Дмитрий Мотора
Скончался музыкант из Сургута Дмитрий Мотора Фото:

Музыкант симфонического оркестра сургутской филармонии Дмитрий Мотора скончался в возрасте 47 лет. О его кончине сообщила администрация Сургута в своем telegram-канале.

«28 июля в возрасте 47 лет ушел из жизни Дмитрий Мотора высокопрофессиональный музыкант симфонического оркестра сургутской филармонии. Дмитрий внес значительный вклад в развитие культуры города Сургута и Югры, благодаря чему хорошо известен профессиональному сообществу работников сферы культуры», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. Прощание с музыкантом состоится в зале сургутской окружной клинической больнице.

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Музыкант симфонического оркестра сургутской филармонии Дмитрий Мотора скончался в возрасте 47 лет. О его кончине сообщила администрация Сургута в своем telegram-канале. «28 июля в возрасте 47 лет ушел из жизни Дмитрий Мотора высокопрофессиональный музыкант симфонического оркестра сургутской филармонии. Дмитрий внес значительный вклад в развитие культуры города Сургута и Югры, благодаря чему хорошо известен профессиональному сообществу работников сферы культуры», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется. Прощание с музыкантом состоится в зале сургутской окружной клинической больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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