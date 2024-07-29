В ХМАО скончался известный музыкант

Музыкант симфонического оркестра сургутской филармонии Дмитрий Мотора скончался в возрасте 47 лет. О его кончине сообщила администрация Сургута в своем telegram-канале.
«28 июля в возрасте 47 лет ушел из жизни Дмитрий Мотора высокопрофессиональный музыкант симфонического оркестра сургутской филармонии. Дмитрий внес значительный вклад в развитие культуры города Сургута и Югры, благодаря чему хорошо известен профессиональному сообществу работников сферы культуры», — говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется. Прощание с музыкантом состоится в зале сургутской окружной клинической больнице.
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