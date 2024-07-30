Что известно о пожаре на секретном заводе Роскосмоса в Екатеринбурге: главное

В Екатеринбурге пожарные ведут проливку и разбор конструкций на горевшем заводе

30 июля 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

Пожарным удалось справиться со сложным пожаром менее чем за два часа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса» В Екатеринбурге локализован пожар, вспыхнувший на секретном заводе Роскосмоса — НПО автоматики. Сотрудники МЧС ведут проливку и разборку конструкций. Менее чем за два часа им удалось побороть огонь, охвативший 800 квадратных метров кровли. Как свердловские спасатели справлялись с бедствием, — в материале URA.RU. Начало Первые сообщения о пожаре на НПО автоматики появились в 19 часов с копейками. Горожане стали выкладывать в соцсети фотографии огромного столпа черного дыма, затмившего небо в Верх-Исетском районе. Уже вскоре стало известно, что огнем охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. В тушении пожара принимали участие 58 специалистов и 23 единицы спецтехники. Из здания было эвакуировано 22 человека. Вокруг места ЧП собрались сотни зевак. Сотрудникам Росгвардии пришлось огородить территорию вокруг горящего завода красной лентой и отгонять людей. Слухи По словам очевидцев, перед возникновением пожара был слышен некий хлопок. Это информация не проверена. По другим данным, перед пожаром в цеху проводились сварочные работы. Также наблюдатели (среди них были сотрудники НПО) обсуждали, что пламя якобы могло коснуться площадки, где собирали дроны. Эта информация также не подтверждена. Обрушение Спустя час после начала пожара спасатели сообщили, что обрушилась кровля цеха на 500 квадратных метрах. После этого пламя разгорелось с удвоенной силой. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти. Чтобы представлять картину бедствия, в воздух был поднят дрон. Также очевидцы заметили над горящим заводом вертолет и предположили, что тушить предприятие будут с воздуха. Это ожидание не оправдалось. Руководство На место ЧП прибыли статусные офицеры МЧС, в частности, начальник управления Виктор Теряев. Также к заводу прибыл министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. Он взял ситуацию под личный контроль. «Горит механический цех, пожар начался с кровли. Обрушились стены и кровля механического цеха. Огонь перекинулся на соседний цех. Угрозы отравления горожан нет. Все службы НПО автоматики совместно с пожарным работают на тушении», — комментировал происшествие гендиректор НПО автоматики Михаил Изюмов. Ликвидация Екатеринбуржцы сообщали, что едкий запах дыма ощущался даже в центре города. Роспотребнадзор рекомендовал не находиться на открытом воздухе в районе пожара, не открывать окна, а при необходимости использовать маски и респираторы В 20.22 МЧС сообщило, что пожар на площади 800 квадратных метрах локализован, а в 20.53 — что открытое горение на месте пожара ликвидировано. Спасатели приступили к проливке и разборке конструкций. Информации о погибших и пострадавших на момент публикации нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге локализован пожар, вспыхнувший на секретном заводе Роскосмоса — НПО автоматики. Сотрудники МЧС ведут проливку и разборку конструкций. Менее чем за два часа им удалось побороть огонь, охвативший 800 квадратных метров кровли. Как свердловские спасатели справлялись с бедствием, — в материале URA.RU. Первые сообщения о пожаре на НПО автоматики появились в 19 часов с копейками. Горожане стали выкладывать в соцсети фотографии огромного столпа черного дыма, затмившего небо в Верх-Исетском районе. Уже вскоре стало известно, что огнем охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. В тушении пожара принимали участие 58 специалистов и 23 единицы спецтехники. Из здания было эвакуировано 22 человека. Вокруг места ЧП собрались сотни зевак. Сотрудникам Росгвардии пришлось огородить территорию вокруг горящего завода красной лентой и отгонять людей. По словам очевидцев, перед возникновением пожара был слышен некий хлопок. Это информация не проверена. По другим данным, перед пожаром в цеху проводились сварочные работы. Также наблюдатели (среди них были сотрудники НПО) обсуждали, что пламя якобы могло коснуться площадки, где собирали дроны. Эта информация также не подтверждена. Спустя час после начала пожара спасатели сообщили, что обрушилась кровля цеха на 500 квадратных метрах. После этого пламя разгорелось с удвоенной силой. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти. Чтобы представлять картину бедствия, в воздух был поднят дрон. Также очевидцы заметили над горящим заводом вертолет и предположили, что тушить предприятие будут с воздуха. Это ожидание не оправдалось. На место ЧП прибыли статусные офицеры МЧС, в частности, начальник управления Виктор Теряев. Также к заводу прибыл министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. Он взял ситуацию под личный контроль. «Горит механический цех, пожар начался с кровли. Обрушились стены и кровля механического цеха. Огонь перекинулся на соседний цех. Угрозы отравления горожан нет. Все службы НПО автоматики совместно с пожарным работают на тушении», — комментировал происшествие гендиректор НПО автоматики Михаил Изюмов. Екатеринбуржцы сообщали, что едкий запах дыма ощущался даже в центре города. Роспотребнадзор рекомендовал не находиться на открытом воздухе в районе пожара, не открывать окна, а при необходимости использовать маски и респираторы В 20.22 МЧС сообщило, что пожар на площади 800 квадратных метрах локализован, а в 20.53 — что открытое горение на месте пожара ликвидировано. Спасатели приступили к проливке и разборке конструкций. Информации о погибших и пострадавших на момент публикации нет.