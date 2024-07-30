Владелица Wildberries Бакальчук подала в суд на мужа

30 июля 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Директор Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на своего мужа Владислава Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа. Об этом сообщили РИА Новости в суде. Там уточнили, что исковые требования не раскрываются. Новость по теме Кто такая Татьяна Бакальчук, оказавшаяся в эпицентре скандала с «рейдерским захватом» Wildberries «Как сообщили в пресс-службе московских судов, гражданский иск был подан в Савеловский суд. Предмет иска — требования, которые вытекают из семейных правоотношений. Пока что иск к производству не принят, судебные заседания по нему не назначены», — сообщают «Осторожно, новости» в своем telegram-канале. Обновлено в 21:16 (мск): в Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С., пишут суды общей юрисдикции в своем telegram-канале. «Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», — говорится в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа. Об этом сообщили РИА Новости в суде. Там уточнили, что исковые требования не раскрываются. «Как сообщили в пресс-службе московских судов, гражданский иск был подан в Савеловский суд. Предмет иска — требования, которые вытекают из семейных правоотношений. Пока что иск к производству не принят, судебные заседания по нему не назначены», — сообщают «Осторожно, новости» в своем telegram-канале. Обновлено в 21:16 (мск): в Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С., пишут суды общей юрисдикции в своем telegram-канале. «Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», — говорится в сообщении.