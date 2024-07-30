Владелица Wildberries Бакальчук подала в суд на мужа

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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Директор Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на своего мужа Владислава Фото:
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Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа. Об этом сообщили РИА Новости в суде. Там уточнили, что исковые требования не раскрываются.

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«Как сообщили в пресс-службе московских судов, гражданский иск был подан в Савеловский суд. Предмет иска — требования, которые вытекают из семейных правоотношений. Пока что иск к производству не принят, судебные заседания по нему не назначены», — сообщают «Осторожно, новости» в своем telegram-канале.

Обновлено в 21:16 (мск): в Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С., пишут суды общей юрисдикции в своем telegram-канале. «Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», — говорится в сообщении.

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Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа. Об этом сообщили РИА Новости в суде. Там уточнили, что исковые требования не раскрываются. «Как сообщили в пресс-службе московских судов, гражданский иск был подан в Савеловский суд. Предмет иска — требования, которые вытекают из семейных правоотношений. Пока что иск к производству не принят, судебные заседания по нему не назначены», — сообщают «Осторожно, новости» в своем telegram-канале. Обновлено в 21:16 (мск): в Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С., пишут суды общей юрисдикции в своем telegram-канале. «Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», — говорится в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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