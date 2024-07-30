Владелица Wildberries Бакальчук подала в суд на мужа

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа. Об этом сообщили РИА Новости в суде. Там уточнили, что исковые требования не раскрываются.
«Как сообщили в пресс-службе московских судов, гражданский иск был подан в Савеловский суд. Предмет иска — требования, которые вытекают из семейных правоотношений. Пока что иск к производству не принят, судебные заседания по нему не назначены», — сообщают «Осторожно, новости» в своем telegram-канале.
Обновлено в 21:16 (мск): в Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С., пишут суды общей юрисдикции в своем telegram-канале. «Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», —
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.