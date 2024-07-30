30 июля 2024

Госдеп: США не могут самостоятельно гарантировать победу Украины

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США признались, что страна не способна в одиночку дать гарантии Украине на победу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут одни обеспечить Украине успех в ее противостоянии с Россией. Он выразил эту мысль во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«Я полностью согласен с тем, чтобы мы не можем победить в этом конфликте в одиночку. Поэтому мы работаем с другими [странами] и прикладываем усилия к тому, чтобы не просто увеличить наши расходы», — заявил О’Брайен.

Ранее сообщалось, что Германия сокращает поддержку Украине, поскольку видит неспособность киевского режима к победе. В Венгрии считают, что на Украине скоро настанет переломный момент из-за США. При этом помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт заявил, что США не откажутся от поддержки Украины ради возобновления диалога с РФ.

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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут одни обеспечить Украине успех в ее противостоянии с Россией. Он выразил эту мысль во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. «Я полностью согласен с тем, чтобы мы не можем победить в этом конфликте в одиночку. Поэтому мы работаем с другими [странами] и прикладываем усилия к тому, чтобы не просто увеличить наши расходы», — заявил О’Брайен. Ранее сообщалось, что Германия сокращает поддержку Украине, поскольку видит неспособность киевского режима к победе. В Венгрии считают, что на Украине скоро настанет переломный момент из-за США. При этом помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт заявил, что США не откажутся от поддержки Украины ради возобновления диалога с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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