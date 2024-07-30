Госдеп: США не могут самостоятельно гарантировать победу Украины

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут одни обеспечить Украине успех в ее противостоянии с Россией. Он выразил эту мысль во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
«Я полностью согласен с тем, чтобы мы не можем победить в этом конфликте в одиночку. Поэтому мы работаем с другими [странами] и прикладываем усилия к тому, чтобы не просто увеличить наши расходы», —
Ранее сообщалось, что Германия сокращает поддержку Украине, поскольку видит неспособность киевского режима к победе. В Венгрии считают, что на Украине скоро настанет переломный момент из-за США. При этом помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт заявил, что США не откажутся от поддержки Украины ради возобновления диалога с РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.