Сийярто анонсировал переломный момент на Украине

Сийярто: выборы главы США станут переломным моментом в украинском конфликте
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Выборы в США могут завершить конфликт на Украине уже в 2024, заявил Сийярто
Выборы в США могут завершить конфликт на Украине уже в 2024, заявил Сийярто Фото:
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«Переломным моментом» для дипломатического урегулирования конфликта на Украине станут выборы в США. При победе экс-лидера Штатов Дональда Трампа, переговоры по окончанию СВО могут начаться уже в этом году. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Думаю, что президентские выборы в США станут переломным моментом в отношении [мирных переговоров]. Я думаю, что если победит президент Трамп, то появится хороший шанс для начала мирных переговоров уже в этом году», — сообщил Сийярто. По его мнению, американская позиция по ситуации на Украине может существенно измениться, в случае победы Трампа.

Выборы президента США состоятся осенью 2024 года. За этот пост намерены бороться действующий глава Штатов Джо Байден и экс-лидер Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Байден может выйти из президентской гонки, если у него выявят проблемы со здоровьем. На следующий день после данного заявления сообщается, что американский лидер заразился COVID-19.

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«Переломным моментом» для дипломатического урегулирования конфликта на Украине станут выборы в США. При победе экс-лидера Штатов Дональда Трампа, переговоры по окончанию СВО могут начаться уже в этом году. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Думаю, что президентские выборы в США станут переломным моментом в отношении [мирных переговоров]. Я думаю, что если победит президент Трамп, то появится хороший шанс для начала мирных переговоров уже в этом году», — сообщил Сийярто. По его мнению, американская позиция по ситуации на Украине может существенно измениться, в случае победы Трампа. Выборы президента США состоятся осенью 2024 года. За этот пост намерены бороться действующий глава Штатов Джо Байден и экс-лидер Дональд Трамп. Ранее сообщалось, что Байден может выйти из президентской гонки, если у него выявят проблемы со здоровьем. На следующий день после данного заявления сообщается, что американский лидер заразился COVID-19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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