Сийярто анонсировал переломный момент на Украине

«Переломным моментом» для дипломатического урегулирования конфликта на Украине станут выборы в США. При победе экс-лидера Штатов Дональда Трампа, переговоры по окончанию СВО могут начаться уже в этом году. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Думаю, что президентские выборы в США станут переломным моментом в отношении [мирных переговоров]. Я думаю, что если победит президент Трамп, то появится хороший шанс для начала мирных переговоров уже в этом году», — сообщил Сийярто. По его мнению, американская позиция по ситуации на Украине может существенно измениться, в случае победы Трампа.
Выборы президента США состоятся осенью 2024 года. За этот пост намерены бороться действующий глава Штатов Джо Байден и экс-лидер Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что Байден может выйти из президентской гонки, если у него выявят проблемы со здоровьем. На следующий день после данного заявления сообщается, что американский лидер заразился COVID-19.
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