25 июля 2024

Госдеп: США не откажутся от поддержки Украины ради возобновления диалога с РФ

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США не пойдут на уступки России, заявила Стюарт Фото:

Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину и не пойдут на уступки России в вопросе контроля над вооружениями. Об этом заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

«Они заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это», — сказала Стюарт, подчеркивая непоколебимость позиции Вашингтона.

Москва и Вашингтон в 2021 году начали диалог по стратегической стабильности. Это произошло после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Однако после начала СВО на Украине диалог на эту тему был прекращен.

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Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину и не пойдут на уступки России в вопросе контроля над вооружениями. Об этом заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт. «Они заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это», — сказала Стюарт, подчеркивая непоколебимость позиции Вашингтона. Москва и Вашингтон в 2021 году начали диалог по стратегической стабильности. Это произошло после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Однако после начала СВО на Украине диалог на эту тему был прекращен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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