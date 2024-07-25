Госдеп: США не откажутся от поддержки Украины ради возобновления диалога с РФ

Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину и не пойдут на уступки России в вопросе контроля над вооружениями. Об этом заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.
«Они заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это», — сказала Стюарт, подчеркивая непоколебимость позиции Вашингтона.
Москва и Вашингтон в 2021 году начали диалог по стратегической стабильности. Это произошло после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Однако после начала СВО на Украине диалог на эту тему был прекращен.
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