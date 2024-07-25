Госдеп: США не откажутся от поддержки Украины ради возобновления диалога с РФ

26 июля 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

США не пойдут на уступки России, заявила Стюарт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину и не пойдут на уступки России в вопросе контроля над вооружениями. Об этом заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт. «Они заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это», — сказала Стюарт, подчеркивая непоколебимость позиции Вашингтона. Москва и Вашингтон в 2021 году начали диалог по стратегической стабильности. Это произошло после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Однако после начала СВО на Украине диалог на эту тему был прекращен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину и не пойдут на уступки России в вопросе контроля над вооружениями. Об этом заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт. «Они заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это», — сказала Стюарт, подчеркивая непоколебимость позиции Вашингтона. Москва и Вашингтон в 2021 году начали диалог по стратегической стабильности. Это произошло после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Однако после начала СВО на Украине диалог на эту тему был прекращен.