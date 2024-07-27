В Германии объяснили, почему поставки Украине сократились в два раза

Власти Германии: поддержка Украины сокращена из-за неспособности Киева победить

27 июля 2024 в 07:29 Размер текста - 17 +

Власти Германии сократили помощь Украине с восьми миллиардов до четырех миллиардов евро Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия сокращает поддержку Украине, поскольку видит неспособность киевского режима к победе. Об этом заявил глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. «Зачем отправлять им больше денег, для чего? Думаю, уже понятно, что конфликт должен завершиться. Киевскому правительству в любом случае не победить, и вести переговоры придется», — сказал Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости. Ранее СМИ сообщали о сокращении бюджета, отведенного на помощь Украине: с восьми миллиардов в текущем году до четырех миллиардов в следующем. Это следовало из проекта бюджета, эту информацию подтвердила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман. Также НАТО сокращает поставки Киеву в связи с экономическим кризисом в странах Евросоюза (ЕС). Ситуация на Украине привела к подорожанию электроэнергии и инфляции в Европе. Информацию об этом передает «Царьград». В преддверии предстоящих выборов в США политики не могут игнорировать снижение общественной поддержки Киева и растущие антиукраинские настроение. Об этом сообщает «360.ru». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия сокращает поддержку Украине, поскольку видит неспособность киевского режима к победе. Об этом заявил глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. «Зачем отправлять им больше денег, для чего? Думаю, уже понятно, что конфликт должен завершиться. Киевскому правительству в любом случае не победить, и вести переговоры придется», — сказал Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости. Ранее СМИ сообщали о сокращении бюджета, отведенного на помощь Украине: с восьми миллиардов в текущем году до четырех миллиардов в следующем. Это следовало из проекта бюджета, эту информацию подтвердила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман. Также НАТО сокращает поставки Киеву в связи с экономическим кризисом в странах Евросоюза (ЕС). Ситуация на Украине привела к подорожанию электроэнергии и инфляции в Европе. Информацию об этом передает «Царьград». В преддверии предстоящих выборов в США политики не могут игнорировать снижение общественной поддержки Киева и растущие антиукраинские настроение. Об этом сообщает «360.ru».