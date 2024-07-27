Германия сокращает поддержку Украине, поскольку видит неспособность киевского режима к победе. Об этом заявил глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.
«Зачем отправлять им больше денег, для чего? Думаю, уже понятно, что конфликт должен завершиться. Киевскому правительству в любом случае не победить, и вести переговоры придется», — сказал Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали о сокращении бюджета, отведенного на помощь Украине: с восьми миллиардов в текущем году до четырех миллиардов в следующем. Это следовало из проекта бюджета, эту информацию подтвердила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман.
Также НАТО сокращает поставки Киеву в связи с экономическим кризисом в странах Евросоюза (ЕС). Ситуация на Украине привела к подорожанию электроэнергии и инфляции в Европе. Информацию об этом передает «Царьград». В преддверии предстоящих выборов в США политики не могут игнорировать снижение общественной поддержки Киева и растущие антиукраинские настроение. Об этом сообщает «360.ru».
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