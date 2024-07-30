Бакальчук ответила Кадырову и своему мужу на слова о рейдерском захвате Wildberries

После слияния Wildberries с крупнейшим российским оператором наружной рекламы Russ торговая площадка не изменится. В этом пользователей и партнеров заверила глава маркетплейса Татьяна Бакальчук, опровергнув высказывания о рейдерском захвате компании.
«Понимаю, что людей волнует этот вопрос (слияния с Russ — прим. URA.RU). Но могу сказать точно: никто из наших пользователей и партнеров никаких изменений не заметит», — заявила Татьяна Бакальчук в интервью «Комсомольской правде».
О планах по слиянию Russ и Wildberries стало известно в июне. Муж Бакальчук — Владислава рассказывал главе Чечни Рамзану Кадырову, что не может увидеться с женой, которую «оградили рейдеры». Кадыров назвал происходящее рейдерским захватом и пообещал предоставить помощь, напоминает «Национальная служба новостей». Бакальчук это опровергла и сообщила, что подала в суд документы на развод, передает телеканал 360. Ее супруг объявил, что собирается бороться за бизнес и семью, пишет RT.
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