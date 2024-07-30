30 июля 2024

Бакальчук ответила Кадырову и своему мужу на слова о рейдерском захвате Wildberries

Бакальчук: Wildberries будет работать так же, как и всегда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татьяна Бакальчук заверила, для пользователей платформы ничего не поменяется после слияния с Russ
Татьяна Бакальчук заверила, для пользователей платформы ничего не поменяется после слияния с Russ Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

После слияния Wildberries с крупнейшим российским оператором наружной рекламы Russ торговая площадка не изменится. В этом пользователей и партнеров заверила глава маркетплейса Татьяна Бакальчук, опровергнув высказывания о рейдерском захвате компании.

«Понимаю, что людей волнует этот вопрос (слияния с Russ — прим. URA.RU). Но могу сказать точно: никто из наших пользователей и партнеров никаких изменений не заметит», — заявила Татьяна Бакальчук в интервью «Комсомольской правде».

О планах по слиянию Russ и Wildberries стало известно в июне. Муж Бакальчук — Владислава рассказывал главе Чечни Рамзану Кадырову, что не может увидеться с женой, которую «оградили рейдеры». Кадыров назвал происходящее рейдерским захватом и пообещал предоставить помощь, напоминает «Национальная служба новостей». Бакальчук это опровергла и сообщила, что подала в суд документы на развод, передает телеканал 360. Ее супруг объявил, что собирается бороться за бизнес и семью, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После слияния Wildberries с крупнейшим российским оператором наружной рекламы Russ торговая площадка не изменится. В этом пользователей и партнеров заверила глава маркетплейса Татьяна Бакальчук, опровергнув высказывания о рейдерском захвате компании. «Понимаю, что людей волнует этот вопрос (слияния с Russ — прим. URA.RU). Но могу сказать точно: никто из наших пользователей и партнеров никаких изменений не заметит», — заявила Татьяна Бакальчук в интервью «Комсомольской правде». О планах по слиянию Russ и Wildberries стало известно в июне. Муж Бакальчук — Владислава рассказывал главе Чечни Рамзану Кадырову, что не может увидеться с женой, которую «оградили рейдеры». Кадыров назвал происходящее рейдерским захватом и пообещал предоставить помощь, напоминает «Национальная служба новостей». Бакальчук это опровергла и сообщила, что подала в суд документы на развод, передает телеканал 360. Ее супруг объявил, что собирается бороться за бизнес и семью, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...