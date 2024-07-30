30 июля 2024

В Челябинской области две дороги закрыты после ливней

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Дороги перекрывали из-за переливов воды Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области к утру 31 июля две дороги остаются перекрытыми после ливней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора.

«Утром 31 июля закрытыми для проезда остаются две автодороги регионального значения. Это дорога Красносельское-Сухарыш (участок км 10) и Лазурный — Дубровка (участок км 5-6)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе миндора отметили, что вода постепенно уходит с трасс. Переливы наблюдаются по шести участкам, но движение по ним открыто. Ранее стало известно, что ГИБДД закрыли ряд дорог федерального и регионального значения из-за обильных осадков.

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В Челябинской области к утру 31 июля две дороги остаются перекрытыми после ливней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «Утром 31 июля закрытыми для проезда остаются две автодороги регионального значения. Это дорога Красносельское-Сухарыш (участок км 10) и Лазурный — Дубровка (участок км 5-6)», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе миндора отметили, что вода постепенно уходит с трасс. Переливы наблюдаются по шести участкам, но движение по ним открыто. Ранее стало известно, что ГИБДД закрыли ряд дорог федерального и регионального значения из-за обильных осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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