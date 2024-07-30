Общество Транспорт В Челябинской области две дороги закрыты после ливней 31 июля 2024 в 09:44 Размер текста - 17 + Дороги перекрывали из-за переливов воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Челябинской области к утру 31 июля две дороги остаются перекрытыми после ливней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «Утром 31 июля закрытыми для проезда остаются две автодороги регионального значения. Это дорога Красносельское-Сухарыш (участок км 10) и Лазурный — Дубровка (участок км 5-6)», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе миндора отметили, что вода постепенно уходит с трасс. Переливы наблюдаются по шести участкам, но движение по ним открыто. Ранее стало известно, что ГИБДД закрыли ряд дорог федерального и регионального значения из-за обильных осадков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области к утру 31 июля две дороги остаются перекрытыми после ливней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «Утром 31 июля закрытыми для проезда остаются две автодороги регионального значения. Это дорога Красносельское-Сухарыш (участок км 10) и Лазурный — Дубровка (участок км 5-6)», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе миндора отметили, что вода постепенно уходит с трасс. Переливы наблюдаются по шести участкам, но движение по ним открыто. Ранее стало известно, что ГИБДД закрыли ряд дорог федерального и регионального значения из-за обильных осадков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям