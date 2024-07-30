В Челябинской области две дороги закрыты после ливней

В Челябинской области к утру 31 июля две дороги остаются перекрытыми после ливней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора.
«Утром 31 июля закрытыми для проезда остаются две автодороги регионального значения. Это дорога Красносельское-Сухарыш (участок км 10) и Лазурный — Дубровка (участок км 5-6)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе миндора отметили, что вода постепенно уходит с трасс. Переливы наблюдаются по шести участкам, но движение по ним открыто. Ранее стало известно, что ГИБДД закрыли ряд дорог федерального и регионального значения из-за обильных осадков.
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