Календарь магнитных бурь на август: в какие дни нужно быть внимательнее к себе

На Земле наблюдается серия мощных магнитных бурь
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Первая серия магнитных бурь мощностью четыре балла ожидается 12 августа Фото:

Период магнитных бурь не простой для пожилых людей, женщин, детей и людей с определенными заболеваниями. Особенно сильные геомагнитные возмущения, вызванные вспышками на Солнце, приходятся на лето. О том, когда в августе текущего года ожидать магнитные бури, и как к ним подготовиться — в материале URA.RU.

Календарь магнитных бурь на август 2024 года

Первая сильная вспышка мощностью в четыре балла произойдет 12 июля рано утром. В течение дня уровень активности будет держаться на отметке трех баллов. Тяжелой будет неделя с 14 по 18 августа. К концу ожидаются вспышки мощностью пять баллов. Еще один непростой период придется на 21—22 августа. Геомагнитные колебания достигнут отметки в шесть баллов. Также 25 и 26 августа ожидается повышенная активность Солнца. Завершится серия магнитных бурь 30 и 31 августа. Отмечается, что в этот период геомагнитное поле будет волноваться на уровне от четырех до пяти баллов в течение двух суток.

Чем опасны магнитные бури

Стоит отметить, что не все люди чувствуют на себя влияние магнитных бурь. Однако у людей с хроническими заболеваниями могут обостриться проблемы со здоровьем. Кроме того, могут проявляться головные боли, слабость, сонливость, перепады давления. Отмечается, что геомагнитные возмущения могут повлиять на работу систем связи и навигации, а также вызвать сбои в работе электрооборудования.

Как подготовиться к магнитным бурям

Метеочувствительным людям следует особенно тщательно подготовиться к предстоящим магнитным бурям. Сделать это можно следующим образом:

  • Следить за магнитными бурями, изучить календарь на месяц;
  • Отдыхать больше, избегать стрессов и физических нагрузок;
  • Соблюдать режим питания, пить больше воды;
  • Принимать необходимые лекарства при хронических заболеваниях.

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Период магнитных бурь не простой для пожилых людей, женщин, детей и людей с определенными заболеваниями. Особенно сильные геомагнитные возмущения, вызванные вспышками на Солнце, приходятся на лето. О том, когда в августе текущего года ожидать магнитные бури, и как к ним подготовиться — в материале URA.RU. Первая сильная вспышка мощностью в четыре балла произойдет 12 июля рано утром. В течение дня уровень активности будет держаться на отметке трех баллов. Тяжелой будет неделя с 14 по 18 августа. К концу ожидаются вспышки мощностью пять баллов. Еще один непростой период придется на 21—22 августа. Геомагнитные колебания достигнут отметки в шесть баллов. Также 25 и 26 августа ожидается повышенная активность Солнца. Завершится серия магнитных бурь 30 и 31 августа. Отмечается, что в этот период геомагнитное поле будет волноваться на уровне от четырех до пяти баллов в течение двух суток. Стоит отметить, что не все люди чувствуют на себя влияние магнитных бурь. Однако у людей с хроническими заболеваниями могут обостриться проблемы со здоровьем. Кроме того, могут проявляться головные боли, слабость, сонливость, перепады давления. Отмечается, что геомагнитные возмущения могут повлиять на работу систем связи и навигации, а также вызвать сбои в работе электрооборудования. Метеочувствительным людям следует особенно тщательно подготовиться к предстоящим магнитным бурям. Сделать это можно следующим образом:
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