Наркоман, забивший челябинку молотком за отказ в займе, получил 16 лет колонии

Челябинский областной вынес приговор наркоману из Копейска, который забил свою соседку молотком после ее отказа занять ему денег. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина получил 16 лет колонии.
«Вынесен приговор жителю Копейска за убийство соседки и хищение. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год и 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В пресс-службе СКР по региону отметили, что суд также удовлетворил исковые требования семьи потерпевшей. Осужденный должен будет выплатить ее сыну и брату по 2 млн рублей каждому.
Инцидент произошел в марте 2023 года в доме № 15 по проспекту Славы в Копейске. Наркоман пришел к своей соседке, чтобы занять у нее денег. После отказа он напал на женщину и забил ее молотком. Он нанес не менее 14 ударов молотком по голове и не менее пяти ударов по телу. После чего ограбил квартиру.
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