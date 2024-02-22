Наркомана, убившего соседку в Челябинске за отказ занять денег, отдали под суд

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Мужчину обвиняют по нескольким статьям УК РФ Фото:

В Челябинске будут судить наркомана, который забил молотком свою соседку после ее отказа занять ему денег. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение по делу утверждено.

«В прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство“), п. „в“ ч. 2 ст. 162 УК РФ („Разбой“). Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в марте прошлого года. Мужчина пришел к соседке с молотком и потребовал у нее денег. Сначала речь шла о займе. Но получив отказ он набросился на нее. Нанеся соседке не менее 14 ударов в голову, он обчистил ее квартиру. Награбленное он перепродал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

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В Челябинске будут судить наркомана, который забил молотком свою соседку после ее отказа занять ему денег. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение по делу утверждено. «В прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство“), п. „в“ ч. 2 ст. 162 УК РФ („Разбой“). Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в марте прошлого года. Мужчина пришел к соседке с молотком и потребовал у нее денег. Сначала речь шла о займе. Но получив отказ он набросился на нее. Нанеся соседке не менее 14 ударов в голову, он обчистил ее квартиру. Награбленное он перепродал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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