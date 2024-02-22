Наркомана, убившего соседку в Челябинске за отказ занять денег, отдали под суд

Мужчину обвиняют по нескольким статьям УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске будут судить наркомана, который забил молотком свою соседку после ее отказа занять ему денег. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение по делу утверждено.

«В прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство“), п. „в“ ч. 2 ст. 162 УК РФ („Разбой“). Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в марте прошлого года. Мужчина пришел к соседке с молотком и потребовал у нее денег. Сначала речь шла о займе. Но получив отказ он набросился на нее. Нанеся соседке не менее 14 ударов в голову, он обчистил ее квартиру. Награбленное он перепродал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.