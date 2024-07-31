Путин распорядился выплатить новым контрактникам по 400 тысяч рублей

31 июля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Путин распорядился назначить единовременную выплату для контрактников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все военнослужащие в России, которые подпишут контракт с Минобороны для службы в зоне СВО в период с 1 августа и до конца года, получат по 400 тысяч рублей единовременно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Этот же указ рекомендует правительствам субъектов РФ назначить и региональные выплаты еще по 400 тысяч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все военнослужащие в России, которые подпишут контракт с Минобороны для службы в зоне СВО в период с 1 августа и до конца года, получат по 400 тысяч рублей единовременно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Этот же указ рекомендует правительствам субъектов РФ назначить и региональные выплаты еще по 400 тысяч.