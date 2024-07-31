Путин распорядился выплатить новым контрактникам по 400 тысяч рублей

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин распорядился назначить единовременную выплату для контрактников Фото:

Все военнослужащие в России, которые подпишут контракт с Минобороны для службы в зоне СВО в период с 1 августа и до конца года, получат по 400 тысяч рублей единовременно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Этот же указ рекомендует правительствам субъектов РФ назначить и региональные выплаты еще по 400 тысяч.

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Все военнослужащие в России, которые подпишут контракт с Минобороны для службы в зоне СВО в период с 1 августа и до конца года, получат по 400 тысяч рублей единовременно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Этот же указ рекомендует правительствам субъектов РФ назначить и региональные выплаты еще по 400 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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