Путин распорядился выплатить новым контрактникам по 400 тысяч рублей

Все военнослужащие в России, которые подпишут контракт с Минобороны для службы в зоне СВО в период с 1 августа и до конца года, получат по 400 тысяч рублей единовременно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Этот же указ рекомендует правительствам субъектов РФ назначить и региональные выплаты еще по 400 тысяч.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Все военнослужащие в России, которые подпишут контракт с Минобороны для службы в зоне СВО в период с 1 августа и до конца года, получат по 400 тысяч рублей единовременно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Этот же указ рекомендует правительствам субъектов РФ назначить и региональные выплаты еще по 400 тысяч.