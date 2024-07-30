В Тюмени покажут фильм «Дэдпул и Росомаха»

Премьера фильма про супергероев состоится 3 августа
В тюменском кинотеатре покажут новый фильм про супергероев Дэдпула и Росомаху. Ленту выпустят на широкий экран 3 августа, указано на сайте компании.
«Фильм «Дэдпул и Росомаха». Дата премьеры: 3 августа», — указано в афише кинотеатра.
Фильм будет демонстрироваться частным прокатчиком. Местные кинотеатры предоставляют залы под аренду, где компании-партнеры выпускают картины, из-за санкций не допущенные к релизу в России. Аналогичным способом на тюменских экранах были показаны фильмы «Барби», «Вонка», "Дюна" и другие.
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