30 июля 2024

В Тюмени покажут фильм «Дэдпул и Росомаха»

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма про супергероев состоится 3 августа
Премьера фильма про супергероев состоится 3 августа Фото:

В тюменском кинотеатре покажут новый фильм про супергероев Дэдпула и Росомаху. Ленту выпустят на широкий экран 3 августа, указано на сайте компании.

«Фильм «Дэдпул и Росомаха». Дата премьеры: 3 августа», — указано в афише кинотеатра.

Фильм будет демонстрироваться частным прокатчиком. Местные кинотеатры предоставляют залы под аренду, где компании-партнеры выпускают картины, из-за санкций не допущенные к релизу в России. Аналогичным способом на тюменских экранах были показаны фильмы «Барби», «Вонка», "Дюна" и другие.

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В тюменском кинотеатре покажут новый фильм про супергероев Дэдпула и Росомаху. Ленту выпустят на широкий экран 3 августа, указано на сайте компании. «Фильм «Дэдпул и Росомаха». Дата премьеры: 3 августа», — указано в афише кинотеатра. Фильм будет демонстрироваться частным прокатчиком. Местные кинотеатры предоставляют залы под аренду, где компании-партнеры выпускают картины, из-за санкций не допущенные к релизу в России. Аналогичным способом на тюменских экранах были показаны фильмы «Барби», «Вонка», "Дюна" и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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