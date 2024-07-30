Кофейня откроется для посетителей в августе (архивное фото)
Новая смотровая кофейня в виде купола появится в августе в Салехарде. Об этом рассказали в администрации окружной столицы.
«Бургеры, блинчики, десерты, детское меню, авторские чаи и кофе в исполнении профессионального бариста. В помещении будет 16 уютных посадочных мест, барная стойка и современный дизайн», — рассказали в telegram-канале администрации Салехарда.
По словам владельца кофейни Анджея Николаева, у кофейни будет семейный формат с интересным дизайном и множеством зелени. Заведение располагается возле площади у «Геолога».
Кофейня в виде купола откроется в конце августа
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