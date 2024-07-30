30 июля 2024

Дизайнерская кофейня с круговым обзором откроется в Салехарде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кофейня откроется для посетителей в августе (архивное фото)
Кофейня откроется для посетителей в августе (архивное фото) Фото:

Новая смотровая кофейня в виде купола появится в августе в Салехарде. Об этом рассказали в администрации окружной столицы.

«Бургеры, блинчики, десерты, детское меню, авторские чаи и кофе в исполнении профессионального бариста. В помещении будет 16 уютных посадочных мест, барная стойка и современный дизайн», — рассказали в telegram-канале администрации Салехарда.

По словам владельца кофейни Анджея Николаева, у кофейни будет семейный формат с интересным дизайном и множеством зелени. Заведение располагается возле площади у «Геолога».

Кофейня в виде купола откроется в конце августа
Кофейня в виде купола откроется в конце августа
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая смотровая кофейня в виде купола появится в августе в Салехарде. Об этом рассказали в администрации окружной столицы. «Бургеры, блинчики, десерты, детское меню, авторские чаи и кофе в исполнении профессионального бариста. В помещении будет 16 уютных посадочных мест, барная стойка и современный дизайн», — рассказали в telegram-канале администрации Салехарда. По словам владельца кофейни Анджея Николаева, у кофейни будет семейный формат с интересным дизайном и множеством зелени. Заведение располагается возле площади у «Геолога».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...