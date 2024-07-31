В Кремле осудили убийство главы ХАМАС Хании

Песков: Россия решительно осуждает убийство главы ХАМАС Хании

31 июля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что убийство Хании направлено против попыток установления мира в палестино-израильском конфликте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В России осуждают нападение на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Такие действия направлены против установлением мира между сектором Газа и Израилем. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании. Подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что подобное может дестабилизировать ситуацию между Палестиной и Израилем, которая и так является напряженной. Исмаила Ханию убили 31 июля в результате обстрела тегеранской резиденции. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что подобное приведет к эскалации конфликта в регионе и неприемлемо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России осуждают нападение на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Такие действия направлены против установлением мира между сектором Газа и Израилем. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании. Подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что подобное может дестабилизировать ситуацию между Палестиной и Израилем, которая и так является напряженной. Исмаила Ханию убили 31 июля в результате обстрела тегеранской резиденции. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что подобное приведет к эскалации конфликта в регионе и неприемлемо.