В Кремле осудили убийство главы ХАМАС Хании

В России осуждают нападение на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Такие действия направлены против установлением мира между сектором Газа и Израилем. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании. Подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что подобное может дестабилизировать ситуацию между Палестиной и Израилем, которая и так является напряженной.
Исмаила Ханию убили 31 июля в результате обстрела тегеранской резиденции. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что подобное приведет к эскалации конфликта в регионе и неприемлемо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.