В Кремле осудили убийство главы ХАМАС Хании

Песков: Россия решительно осуждает убийство главы ХАМАС Хании
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что убийство Хании направлено против попыток установления мира в палестино-израильском конфликте Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В России осуждают нападение на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Такие действия направлены против установлением мира между сектором Газа и Израилем. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании. Подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что подобное может дестабилизировать ситуацию между Палестиной и Израилем, которая и так является напряженной.

Исмаила Ханию убили 31 июля в результате обстрела тегеранской резиденции. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что подобное приведет к эскалации конфликта в регионе и неприемлемо.

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В России осуждают нападение на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Такие действия направлены против установлением мира между сектором Газа и Израилем. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании. Подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что подобное может дестабилизировать ситуацию между Палестиной и Израилем, которая и так является напряженной. Исмаила Ханию убили 31 июля в результате обстрела тегеранской резиденции. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что подобное приведет к эскалации конфликта в регионе и неприемлемо.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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