В России отреагировали на убийство главы ХАМАС Хании

Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили во время обстрела тегеранской резиденции. Подобное является неприемлемым и приведет к эскалации конфликта между Газой и Израилем. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Гибель главы политбюро ХАМАС является абсолютно неприемлемым политическим убийством», — заявил Рябков, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что подобное приведет к эскалации напряженности между Израилем и сектором Газа.
Причины и масштабы убийства Хании на данный момент выясняются. Иранское издание Irib написало, что о них будет объявлено позже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.