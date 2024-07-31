В России отреагировали на убийство главы ХАМАС Хании

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Сергей Рябков заявил об эскалации палестино-израильского конфликта из-за убийства Ханию
Сергей Рябков заявил об эскалации палестино-израильского конфликта из-за убийства Ханию Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили во время обстрела тегеранской резиденции. Подобное является неприемлемым и приведет к эскалации конфликта между Газой и Израилем. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Гибель главы политбюро ХАМАС является абсолютно неприемлемым политическим убийством», — заявил Рябков, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что подобное приведет к эскалации напряженности между Израилем и сектором Газа.  

Причины и масштабы убийства Хании на данный момент выясняются. Иранское издание Irib написало, что о них будет объявлено позже. 

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Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили во время обстрела тегеранской резиденции. Подобное является неприемлемым и приведет к эскалации конфликта между Газой и Израилем. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Гибель главы политбюро ХАМАС является абсолютно неприемлемым политическим убийством», — заявил Рябков, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что подобное приведет к эскалации напряженности между Израилем и сектором Газа.   Причины и масштабы убийства Хании на данный момент выясняются. Иранское издание Irib написало, что о них будет объявлено позже. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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