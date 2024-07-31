У ВСУ выросли потери за сутки

Совокупные потери ВСУ за сутки составили 2130 человек, уточнили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За сутки потери ВСУ составили до 2130 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2130 человек», — сообщило Минобороны РФ на брифинге. Также министерство упомянуло уничтоженный танк Leopard и САУ Paladin.
Накануне потери украинских сил насчитывали 1930 человек. Такое количество военных ВСУ также было поражено за сутки.
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