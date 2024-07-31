У ВСУ выросли потери за сутки

Потери ВСУ за сутки выросли до 2130 человек
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Совокупные потери ВСУ за сутки составили 2130 человек, уточнили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За сутки потери ВСУ составили до 2130 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2130 человек», — сообщило Минобороны РФ на брифинге. Также министерство упомянуло уничтоженный танк Leopard и САУ Paladin.

Накануне потери украинских сил насчитывали 1930 человек. Такое количество военных ВСУ также было поражено за сутки.

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За сутки потери ВСУ составили до 2130 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2130 человек», — сообщило Минобороны РФ на брифинге. Также министерство упомянуло уничтоженный танк Leopard и САУ Paladin. Накануне потери украинских сил насчитывали 1930 человек. Такое количество военных ВСУ также было поражено за сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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