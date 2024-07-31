У ВСУ выросли потери за сутки

Потери ВСУ за сутки выросли до 2130 человек

Совокупные потери ВСУ за сутки составили 2130 человек, уточнили в Минобороны РФ Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

За сутки потери ВСУ составили до 2130 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2130 человек», — сообщило Минобороны РФ на брифинге. Также министерство упомянуло уничтоженный танк Leopard и САУ Paladin.

Накануне потери украинских сил насчитывали 1930 человек. Такое количество военных ВСУ также было поражено за сутки.