30 июля 2024

Сургут и Ханты-Мансийск лидируют по рождаемости детей в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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За полгода в ХМАО родилось более семи тысяч младенцев
За полгода в ХМАО родилось более семи тысяч младенцев Фото:

Сургут и Ханты-Мансийск заняли лидирующие позиции по показателям рождаемости в ХМАО с начала 2024 года. Всего в округе родилось более семи тысяч детей. Такая информация указана в докладе местных властей, документ имеется в распоряжении URA.RU.

«За январь-май 2024 года в округе родилось 7 540 детей (42,4% от годового целевого числа рождений), исполнение оценочного показателя составило 105,3%. Оценочный показатель на январь-май 2024 года – 7 160 рождений (40,3% от годового целевого числа рождений)», — указано в документе.

Положительная динамика по рождаемости также прослеживается в еще восьми муниципалитетах ХМАО. Среди них — Пыть-Ях, Урай, Мегион, Нягань, Октябрьский, Советский, Сургутский районы.

Ранее URA.RU рассказывало о младенцах, родившихся в ХМАО с генетическими заболеваниями и отсутствием конечностей. За полтора года в округе родилось порядка 30 детей с различными мутациями. Самыми распространенными заболеваниями стали фенилкетонурия (нарушение метаболизма аминокислот) и муковисцидоз (поражение экзокринных желез и жизненно важных органов и систем).

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Сургут и Ханты-Мансийск заняли лидирующие позиции по показателям рождаемости в ХМАО с начала 2024 года. Всего в округе родилось более семи тысяч детей. Такая информация указана в докладе местных властей, документ имеется в распоряжении URA.RU. «За январь-май 2024 года в округе родилось 7 540 детей (42,4% от годового целевого числа рождений), исполнение оценочного показателя составило 105,3%. Оценочный показатель на январь-май 2024 года – 7 160 рождений (40,3% от годового целевого числа рождений)», — указано в документе. Положительная динамика по рождаемости также прослеживается в еще восьми муниципалитетах ХМАО. Среди них — Пыть-Ях, Урай, Мегион, Нягань, Октябрьский, Советский, Сургутский районы. Ранее URA.RU рассказывало о младенцах, родившихся в ХМАО с генетическими заболеваниями и отсутствием конечностей. За полтора года в округе родилось порядка 30 детей с различными мутациями. Самыми распространенными заболеваниями стали фенилкетонурия (нарушение метаболизма аминокислот) и муковисцидоз (поражение экзокринных желез и жизненно важных органов и систем).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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