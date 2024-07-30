Сургут и Ханты-Мансийск лидируют по рождаемости детей в ХМАО

Сургут и Ханты-Мансийск заняли лидирующие позиции по показателям рождаемости в ХМАО с начала 2024 года. Всего в округе родилось более семи тысяч детей. Такая информация указана в докладе местных властей, документ имеется в распоряжении URA.RU.
«За январь-май 2024 года в округе родилось 7 540 детей (42,4% от годового целевого числа рождений), исполнение оценочного показателя составило 105,3%. Оценочный показатель на январь-май 2024 года – 7 160 рождений (40,3% от годового целевого числа рождений)», — указано в документе.
Положительная динамика по рождаемости также прослеживается в еще восьми муниципалитетах ХМАО. Среди них — Пыть-Ях, Урай, Мегион, Нягань, Октябрьский, Советский, Сургутский районы.
Ранее URA.RU рассказывало о младенцах, родившихся в ХМАО с генетическими заболеваниями и отсутствием конечностей. За полтора года в округе родилось порядка 30 детей с различными мутациями. Самыми распространенными заболеваниями стали фенилкетонурия (нарушение метаболизма аминокислот) и муковисцидоз (поражение экзокринных желез и жизненно важных органов и систем).
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