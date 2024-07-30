В ЯНАО построят приют для бездомных животных

В Губкинском появится приют для животных (архивное фото)
В Губкинском (ЯНАО) планируют построить приют для бездомных животных. Соответствующий документ появился на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
«Строительство приюта для безнадзорных животных, расположенного на территории городского округа города Губкинского, по адресу: ЯНАО, Губкинский, панель 30», — сказано в заявке. Начальная цена проекта 1363828 рублей.
По данным документов, площадь приюта составит 192 квадратных метра. Заказчиком выступает администрация Губкинского.
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