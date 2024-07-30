30 июля 2024

В ЯНАО построят приют для бездомных животных

В Губкинском построят приют для бездомных животных
© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском появится приют для животных (архивное фото)
В Губкинском появится приют для животных (архивное фото) Фото:

В Губкинском (ЯНАО) планируют построить приют для бездомных животных. Соответствующий документ появился на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. 

«Строительство приюта для безнадзорных животных, расположенного на территории городского округа города Губкинского, по адресу: ЯНАО, Губкинский, панель 30», — сказано в заявке. Начальная цена проекта 1363828 рублей. 

По данным документов, площадь приюта составит 192 квадратных метра. Заказчиком выступает администрация Губкинского. 

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В Губкинском (ЯНАО) планируют построить приют для бездомных животных. Соответствующий документ появился на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.  «Строительство приюта для безнадзорных животных, расположенного на территории городского округа города Губкинского, по адресу: ЯНАО, Губкинский, панель 30», — сказано в заявке. Начальная цена проекта 1363828 рублей.  По данным документов, площадь приюта составит 192 квадратных метра. Заказчиком выступает администрация Губкинского. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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