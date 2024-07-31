31 июля 2024

В ЯНАО увеличат прожиточный минимум

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Прожиточный минимум на душу населения в ЯНАО будет равен 24 294 рубля Фото:

С 1 января 2025 года прожиточный минимум на душу населения в ЯНАО будет равен 24 294 рубля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«С 1 января 2025 года на Ямале увеличивается величина прожиточного минимума. С учетом региональных коэффициентов размер прожиточного минимума составит: на душу населения — 24 294 рубля, для трудоспособного населения — 26 480 рублей, для пенсионеров — 20 893 рубля, для детей — 23 565 рублей», — написано в документе, опубликованном на сайте правительства ЯНАО.

Величина прожиточного минимума применяется при определении права на ряд мер социальной поддержки. Также учитывается при определении размера пособий и социальных выплат, установленных в регионе в рамках социальных программ.

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С 1 января 2025 года прожиточный минимум на душу населения в ЯНАО будет равен 24 294 рубля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Артюхов. «С 1 января 2025 года на Ямале увеличивается величина прожиточного минимума. С учетом региональных коэффициентов размер прожиточного минимума составит: на душу населения — 24 294 рубля, для трудоспособного населения — 26 480 рублей, для пенсионеров — 20 893 рубля, для детей — 23 565 рублей», — написано в документе, опубликованном на сайте правительства ЯНАО. Величина прожиточного минимума применяется при определении права на ряд мер социальной поддержки. Также учитывается при определении размера пособий и социальных выплат, установленных в регионе в рамках социальных программ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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