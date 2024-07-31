В ЯНАО увеличат прожиточный минимум

01 августа 2024 в 07:11 Размер текста - 17 +

Прожиточный минимум на душу населения в ЯНАО будет равен 24 294 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 января 2025 года прожиточный минимум на душу населения в ЯНАО будет равен 24 294 рубля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Артюхов. «С 1 января 2025 года на Ямале увеличивается величина прожиточного минимума. С учетом региональных коэффициентов размер прожиточного минимума составит: на душу населения — 24 294 рубля, для трудоспособного населения — 26 480 рублей, для пенсионеров — 20 893 рубля, для детей — 23 565 рублей», — написано в документе, опубликованном на сайте правительства ЯНАО. Величина прожиточного минимума применяется при определении права на ряд мер социальной поддержки. Также учитывается при определении размера пособий и социальных выплат, установленных в регионе в рамках социальных программ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 января 2025 года прожиточный минимум на душу населения в ЯНАО будет равен 24 294 рубля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Артюхов. «С 1 января 2025 года на Ямале увеличивается величина прожиточного минимума. С учетом региональных коэффициентов размер прожиточного минимума составит: на душу населения — 24 294 рубля, для трудоспособного населения — 26 480 рублей, для пенсионеров — 20 893 рубля, для детей — 23 565 рублей», — написано в документе, опубликованном на сайте правительства ЯНАО. Величина прожиточного минимума применяется при определении права на ряд мер социальной поддержки. Также учитывается при определении размера пособий и социальных выплат, установленных в регионе в рамках социальных программ.