31 июля 2024

Пермяк стал жертвой гостя, к которому приревновал свою девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
Гость зарезал хозяина дома во время конфликта Фото:

Житель поселка Юг в Пермском крае стал жертвой собственного же гостя, которого приревновал к девушке. Мужчина разозлился и во время конфликта зарезал хозяина дома, за что отправился в колонию на несколько лет. Копия решения Пермского районного суда имеется в редакции URA.RU.

Преступник познакомился с девушкой в соцсети. Спустя какое-то время она позвала его в гости, но предупредила, что живет с мужчиной и сказала, что представит гостя как своего брата. Убийца какое-то время проживал вместе с парой, но в один из дней между сожителями разгорелся конфликт. «Пермяк ревновал свою девушку к другим мужчинам и их гостю. Обвинял ее в интимной близости с гостем. Во время конфликта гость схватил, лежавший на столе нож, и несколько раз ударил хозяина дома в область сердца. После этого взял свою сумку с вещами и сбежал вместе с сожительницей убитого», — говорится в решении суда.

Спустя несколько дней убийцу задержали и предъявили обвинение в совершении преступления. На допросах и позже в суде он во всем признался. Мать убитого в суде требовала миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за убийство сына. Суд признал мужчину виновным в убийстве и отправил в колонию строгого режима на восемь лет. Матери убитого он будет обязан выплатить 150 тысяч рублей.

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Житель поселка Юг в Пермском крае стал жертвой собственного же гостя, которого приревновал к девушке. Мужчина разозлился и во время конфликта зарезал хозяина дома, за что отправился в колонию на несколько лет. Копия решения Пермского районного суда имеется в редакции URA.RU. Преступник познакомился с девушкой в соцсети. Спустя какое-то время она позвала его в гости, но предупредила, что живет с мужчиной и сказала, что представит гостя как своего брата. Убийца какое-то время проживал вместе с парой, но в один из дней между сожителями разгорелся конфликт. «Пермяк ревновал свою девушку к другим мужчинам и их гостю. Обвинял ее в интимной близости с гостем. Во время конфликта гость схватил, лежавший на столе нож, и несколько раз ударил хозяина дома в область сердца. После этого взял свою сумку с вещами и сбежал вместе с сожительницей убитого», — говорится в решении суда. Спустя несколько дней убийцу задержали и предъявили обвинение в совершении преступления. На допросах и позже в суде он во всем признался. Мать убитого в суде требовала миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за убийство сына. Суд признал мужчину виновным в убийстве и отправил в колонию строгого режима на восемь лет. Матери убитого он будет обязан выплатить 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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