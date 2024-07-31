Пермяк стал жертвой гостя, к которому приревновал свою девушку

01 августа 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Гость зарезал хозяина дома во время конфликта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель поселка Юг в Пермском крае стал жертвой собственного же гостя, которого приревновал к девушке. Мужчина разозлился и во время конфликта зарезал хозяина дома, за что отправился в колонию на несколько лет. Копия решения Пермского районного суда имеется в редакции URA.RU. Преступник познакомился с девушкой в соцсети. Спустя какое-то время она позвала его в гости, но предупредила, что живет с мужчиной и сказала, что представит гостя как своего брата. Убийца какое-то время проживал вместе с парой, но в один из дней между сожителями разгорелся конфликт. «Пермяк ревновал свою девушку к другим мужчинам и их гостю. Обвинял ее в интимной близости с гостем. Во время конфликта гость схватил, лежавший на столе нож, и несколько раз ударил хозяина дома в область сердца. После этого взял свою сумку с вещами и сбежал вместе с сожительницей убитого», — говорится в решении суда. Спустя несколько дней убийцу задержали и предъявили обвинение в совершении преступления. На допросах и позже в суде он во всем признался. Мать убитого в суде требовала миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за убийство сына. Суд признал мужчину виновным в убийстве и отправил в колонию строгого режима на восемь лет. Матери убитого он будет обязан выплатить 150 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель поселка Юг в Пермском крае стал жертвой собственного же гостя, которого приревновал к девушке. Мужчина разозлился и во время конфликта зарезал хозяина дома, за что отправился в колонию на несколько лет. Копия решения Пермского районного суда имеется в редакции URA.RU. Преступник познакомился с девушкой в соцсети. Спустя какое-то время она позвала его в гости, но предупредила, что живет с мужчиной и сказала, что представит гостя как своего брата. Убийца какое-то время проживал вместе с парой, но в один из дней между сожителями разгорелся конфликт. «Пермяк ревновал свою девушку к другим мужчинам и их гостю. Обвинял ее в интимной близости с гостем. Во время конфликта гость схватил, лежавший на столе нож, и несколько раз ударил хозяина дома в область сердца. После этого взял свою сумку с вещами и сбежал вместе с сожительницей убитого», — говорится в решении суда. Спустя несколько дней убийцу задержали и предъявили обвинение в совершении преступления. На допросах и позже в суде он во всем признался. Мать убитого в суде требовала миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за убийство сына. Суд признал мужчину виновным в убийстве и отправил в колонию строгого режима на восемь лет. Матери убитого он будет обязан выплатить 150 тысяч рублей.