31 июля 2024

В Тюмени сбили пьяного 15-летнего подростка

В Тюмени сбили 15-летнего пьяного подростка
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик возвращался с прогулки
Мальчик возвращался с прогулки Фото:

В Тюмени сбили пьяного 15-летнего подростка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщило ГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел вечером, 31 июля.

«15-летний велосипедист сбит автомобилем "Киа Спортейдж" вчера в десятом часу вечера на улице Лесопарковой, 17 в Тюмени. От школьника исходил запах алкоголя. Показания алкотестера — 0,40 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.

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В Тюмени сбили пьяного 15-летнего подростка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщило ГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел вечером, 31 июля. «15-летний велосипедист сбит автомобилем "Киа Спортейдж" вчера в десятом часу вечера на улице Лесопарковой, 17 в Тюмени. От школьника исходил запах алкоголя. Показания алкотестера — 0,40 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», – рассказали в ведомстве. По предварительным данным, подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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