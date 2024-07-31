Мальчик возвращался с прогулки
В Тюмени сбили пьяного 15-летнего подростка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщило ГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел вечером, 31 июля.
«15-летний велосипедист сбит автомобилем "Киа Спортейдж" вчера в десятом часу вечера на улице Лесопарковой, 17 в Тюмени. От школьника исходил запах алкоголя. Показания алкотестера — 0,40 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», – рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
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