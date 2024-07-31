В Салехарде 29 июля сгорел многоквартирный одноэтажный дом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) состояние пятилетнего мальчика, пострадавшего при пожаре в балке 29 июля, медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщает telegram-канал «Мой Салехард».

«Состояние мальчика, пострадавшего при пожаре в Салехарде, остается тяжелым», — сообщает источник. Ранее слухи, распространяемые в соцсетях о девяностопроцентных ожогах пятилетнего мальчика, пострадавшего во время пожара в Салехарде, оказались неверны. Источники URA.RU сообщают о не более 15% поражений тканей организма ребенка.

URA.RU рассказывало, что в Салехарде на улице Сергея Лазо сгорел дом. В пожаре погиб мужчина. При разборе завалов после пожара в балке спасатели обнаружили еще одно тело. Четырех жильцов сгоревшего балка в Салехарде (ЯНАО) разместили в гостинице. Личности пострадавших устанавливаются. Сотрудники МЧС засняли пожар на видео. Возбуждено уголовное дело.