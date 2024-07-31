31 июля 2024

Состояние мальчика, пострадавшего при пожаре в Салехарде, остается тяжелым

© Служба новостей «URA.RU»
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Район ночного пожара по ул Хабаровская,2. Тюмень , сгоревший дом, после пожара, пожарные
В Салехарде 29 июля сгорел многоквартирный одноэтажный дом Фото:

В Салехарде (ЯНАО) состояние пятилетнего мальчика, пострадавшего при пожаре в балке 29 июля, медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщает telegram-канал «Мой Салехард».

«Состояние мальчика, пострадавшего при пожаре в Салехарде, остается тяжелым», — сообщает источник. Ранее слухи, распространяемые в соцсетях о девяностопроцентных ожогах пятилетнего мальчика, пострадавшего во время пожара в Салехарде, оказались неверны. Источники URA.RU сообщают о не более 15% поражений тканей организма ребенка.

URA.RU рассказывало, что в Салехарде на улице Сергея Лазо сгорел дом. В пожаре погиб мужчина. При разборе завалов после пожара в балке спасатели обнаружили еще одно тело. Четырех жильцов сгоревшего балка в Салехарде (ЯНАО) разместили в гостинице. Личности пострадавших устанавливаются. Сотрудники МЧС засняли пожар на видео. Возбуждено уголовное дело.

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В Салехарде (ЯНАО) состояние пятилетнего мальчика, пострадавшего при пожаре в балке 29 июля, медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщает telegram-канал «Мой Салехард». «Состояние мальчика, пострадавшего при пожаре в Салехарде, остается тяжелым», — сообщает источник. Ранее слухи, распространяемые в соцсетях о девяностопроцентных ожогах пятилетнего мальчика, пострадавшего во время пожара в Салехарде, оказались неверны. Источники URA.RU сообщают о не более 15% поражений тканей организма ребенка. URA.RU рассказывало, что в Салехарде на улице Сергея Лазо сгорел дом. В пожаре погиб мужчина. При разборе завалов после пожара в балке спасатели обнаружили еще одно тело. Четырех жильцов сгоревшего балка в Салехарде (ЯНАО) разместили в гостинице. Личности пострадавших устанавливаются. Сотрудники МЧС засняли пожар на видео. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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